Los Desplazamientos son de Personas y de Empresas, Pues Estamos en un Pueblo sin ley: Faustino Adame

“En Zacatecas, los Ciudadanos Estamos Indefensos”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, mencionó a Página 24 Zacatecas que los desplazamientos en el estado son meramente resultado de la inseguridad que impera en el territorio estatal y nacional; por desgracia, en Zacatecas estamos indefensos porque se ha dejado avanzar a las organiza­ciones criminales.

“A raíz de la inseguridad se viene el pro­blema de la situación económica es muy grave, no hay empresas, no hay inversión y parece que en lugar de venir a instalarse los empresarios se están yendo. Es importante decir que esto no es de ahorita, ya tiene rato que se están dando estas cosas y por desgracia quien paga las consecuencias es la ciudadanía que cada día tiene más hambre”, señaló.

El coordinador del FPLZ reiteró que los pocos empresarios que quedan en Zacatecas cada día ven más factible irse del estado, lo que ocasiona otro tipo de desplazamiento. Insistió en que nos encontramos en un esta­do fallido que no da resultados en materia de seguridad, economía y otros rubros.

“Ya son varios desplazamientos en muchos municipios, caso concreto lo de Jerez donde la gente está muy asustada, los jóvenes se están yendo a Estados Unidos, en Fresnillo hay comunidades solas y en Villa de Cos, Río Grande, Sombrerete y ahora en el sureste del estado es la misma situación, pareciera que es un cáncer que las autoridades no han podido atender”, agregó.

Faustino Adame reiteró que la inseguridad está fluyendo como otro gobierno que cobra impuestos por seguridad y el derecho a poder tener negocios y hasta fiestas, siendo una llamada de emergencia para que las ver­daderas autoridades hagan su trabajo a nivel estatal y nacional ya que nos encontramos en un país y un estado sin ley, finalizó.