Mi Jardín de Flores

La Guerra que David Está Perdiendo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 17 de marzo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

DON ROBERTO llegó a nuestra diaria reunión sumamente molesto porque los Malos Organizados todos los días le arrancan la vida a zacatecanos: “La cabeza de la nota de portada de hoy viernes de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, está sustentada con hechos: ‘Es la Guerra, Ejecutan a Balazos a Otro Policía/ El Narco Está Imparable, Nadie lo Detiene’, y me encabro… (censurado) que David no reaccione, asesinaron a balazos a un ser humano que además trabajó para su gobierno y ni siquiera abrió la boca para darle el pésame a su familia, a la corporación policiaca estatal, no se vale, es inhumanos.

“ESTO DE la violencia y la inseguridad en Zacatecas cada vez está peor, al policía estatal que en vida llevó el nombre de Heriberto Rafael Raudales Cordero, lo asesinaron cobardemente de varios balazos en la cabeza; esto sucedió en la comunidad El Salto, en terrenos del municipio de Trancoso, a plena luz del día. Por supuesto, no hubo detenidos.

EL SEGUNDO Asesinato

“EL SEGUNDO asesinato también sucedió en Trancoso en donde ejecutaron a tiros a un individuo al que previamente lo secuestraron, lo ataron de pies y manos, lo torturaron y fueron a tirar su cuerpo en la zona serrana, cerca de Palmillas. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

EL TERCER Asesinato

“EL TERCER asesinato ocurrió en Fresnillo a eso de las 2:00 de la tarde en una barbería ubicada en la calle Independencia, colonia Francisco Villa, hasta donde llegaron los criminales empistolados y mataron a un hombre; trascendió que el asesinato fue porque el dueño se negó a pagarle ‘la plaza a narcotraficantes’. ¿Detenidos? No, no hay detenidos.

EL CUARTO Asesinato

“AHÍ MISMO en Fresnillo, pero en la calle Del Sol, colonia del mismo nombre, alrededor de las 5:30 de la tarde, un hombre fue ejecutado a plomazos. No hay detenidos.

EL QUINTO y Sexto Asesinato

“EN GUADALUPE, se cometieron el quinto y sexto asesinato del día, cuando dos hombres que deambulaban por la calle Luisito, colonia Hípico, fueron ejecutados a balazos, por asesinos profesionales. No, no hubo detenidos.

EL SÉPTIMO Asesinato

“AHÍ MISMO, en Guadalupe, mataron a tiros a un hombre en la calle Independencia, colonia Victoria; el individuo fue herido gravemente a balazos por lo que fue trasladado al hospital más cercano en donde, desgraciadamente, se consumó el séptimo asesinato. No hay detenidos.

EL OCTAVO Asesinato

“EL OCTAVO y último asesinato del día ocurrió en Guadalupe, cuando a las 11:30 de la noche, un hombre que caminaba por la Plaza de las Garantías, colonia Ejidal, rumbo a su hogar, fue cosido a balazos por sicarios del crimen organizado. No, tampoco en este asesinato hubo detenidos.

-¡SANTO Dios! Ocho homicidios dolosos y ningún detenido, ¿qué gobierno es este?-.

-EL DE la corrupción y la impunidad, madre Teresa; el de ‘David Corleone’ es el de la continuación de ‘El Pinocho de Bernárdez’, porque desde con ‘El RaTello’, aumentó la criminalidad y la corrupción, con ‘El Rorro’ Miguel Alonso no hubo tanto asesinato y sí detuvieron a muchos criminales, pero la complicidad comenzó con el Alejandro Tello y no ha parado desde entonces.

“TODO Zacatecas ha hablando de cómo el crimen organizado engrosa sus fi las con hombres y mujeres jóvenes sanos, aquí mismo lo hemos comentado en varias ocasiones y hoy viernes el Pancho Murillo Ruiseco, fi scal general de Justicia de Zacatecas nos dio la razón al aceptar que, es cierto:

‘SE HAN detenido -dijo- personas que incluso tienen fichas de no localización en otros estados de la República, y se han detenido en Zacatecas junto con los operativos que realiza el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las otras corporaciones de seguridad, evidentemente obedecen a esas circunstancias.

‘PODEMOS hablar de un porcentaje mínimo, pero también hemos tenido casos en que se les detiene y nos damos cuenta que esas personas son buscadas en otros estados por esa desaparición o no localización.

‘SON principalmente jóvenes, no sólo masculinos, sino también femeninas, los que desafortunadamente se ven en este contexto. Para dejarlo claro, las organizaciones hacen un gancho a través de las páginas de redes sociales, principalmente en Facebook, donde detectamos una red que los recluta, los cita en lugares específi cos en la Ciudad de México, para luego trasladarlos a otros estados del país. Aparentemente les ofrecen un trabajo como jornaleros, pero se dan cuenta después de que fueron engañados; los empiezan a entrenar y adiestrar, para después distribuirlos a distintas partes de la República, entre ellos en Zacatecas, son de otros estados’, subrayó’.

-PUES ahí está: esto demuestra que no hemos estado equivocados y que Murillo no cumple con su trabajo ya sea por valemadrismo, ya sea por impunidad o miedo, porque al detener a jóvenes enganchados por el narco, con un buen interrogatorio sueltan toda la sopa y entonces sí ‘al ataque mis valientes’, a echarles montón y romper todas sus casas de seguridad, apoyados por la Guardia Civil y el Ejército Mexicano-.

Las Víctimas de Esta Guerra

PUES DOÑA Maribel Herrera Lomelí, presidenta honorífi ca del Sistema Municipal DIF, acaba de dar la voz de alerta porque ‘hay familias completas que perdieron a papá y a mamá por la violencia, y van a para a casa de los abuelos’.

“OTRA persona más que no se cansa de advertir sobre los problemas que ocasionan los Malos Organizados, es don Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, quien dice que ‘por desgracia, en Zacatecas estamos indefensos porque el gobierno de don David Monreal Ávila ha dejado avanzar a las organizaciones criminales:

‘A RAÍZ de la inseguridad se viene el problema de la situación económica que es muy grave, no hay empresas, no hay inversión y parece que en lugar de venir a instalarse los empresarios se están yendo. Es importante decir que esto no es de ahorita, ya tiene rato que se están dando estas cosas y por desgracia quien paga las consecuencias es la ciudadanía que cada día tiene más hambre’.

-ESO, no olvidemos que en el gobierno de ‘El RaTello’, el Otilio Rivera Herrera, secretario de Desarrollo Social, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que cientos de miles de zacatecanos comían una sola vez al día, provocando la ira de ‘El RaTello’, por lo que de inmediato corrió bien gacho al Otilio-.

-PUES ahora, según don Faustino Adame, Zacatecas está peor que con don Alejandro, porque si bien con el gobierno anterior comenzaron los desplazamientos, con don David aumentaron:

‘YA SON varios desplazamientos en muchos municipios, caso concreto lo de Jerez donde la gente está muy asustada, los jóvenes se están yendo a Estados Unidos; en Fresnillo hay comunidades solas y en Villa de Cos, Río Grande, Sombrerete y ahora en el sureste del estado es la misma situación, pareciera que es un cáncer que las autoridades no han podido atender.

Se va un General, Llega Otro

-PUES hay cambios en la Onceava Zona Militar de Zacatecas: el nuevo comandante es el general Alejandro Vargas González, ya veremos si el flamante mandamás tiene los ‘destos’ bien puestos y se pone a trabajar haciendo a un lado la pasividad o complicidad de David con el narco.

OJALÁ y el nuevo comandante sea como el camarón que salió bueno, si es así, con él tenemos, porque la violencia, la inseguridad al igual que las desapariciones forzadas van en aumento.

“HOY viernes se publica en las páginas de nuestro Diario la desaparición forzada de JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ LÓPEZ de 33 años, que desapareció el 15 de marzo del presente año en Zacatecas, Zacatecas”.

-PUES pronto vamos a saber de qué color pinta el verde, ojalá y el fl amante comandante sea el que todo Zacatecas está esperando-.

-DIOS la oiga, doña Petra.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.