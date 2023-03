“David Monreal no Quiere o no Puede Regresarnos la paz y la Tranquilidad”

De Nada Sirve que Solicite el Apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército: Rivera

Por Manuel Caldera

Con relación al problema de la violencia y los desplazamientos forzados en diversas comunidades y municipios en el estado, el activista social Felipe Rivera Rodríguez, declaró a Página 24 Zacatecas que las autoridades no han comprendido la magnitud del problema que impacta tanto al desarrollo económico, social y cultural del estado.

Sobre todo, reflexionó que se requiere de consenso y de la aplicación de las leyes, para evitar que aumente la precaria condición y la falta de empleo, que empeora la ya difícil crisis económica y de seguridad y justicia.

“Creemos que debemos partir de tres cuestiones: el gobierno no puede, no quiere o no sabe cómo enfrentar el fenómeno de la inseguridad. Creo que más bien no quiere combatir ni enfrentar el problema. Entiendo que las causas son obvias, porque hay delitos como homicidios a diario en todos los municipios. Entonces de nada sirve que pidan un “ejército” que nos demuestra su poderío en teoría, mientras que en la práctica no vemos que cambie nada. En el caso de la Fiscalía General de Justicia, se la pasan armando carpetas de investigación sin detenidos, buscando culpables de pocos casos, pero a diario ocurren cientos de delitos, por lo que si lo multiplicamos por los días del año, tendremos un panorama desolador para Zacatecas. Esto es cuestión de todo un sistema, no sólo del gobierno, sino de otros temas para atender la inseguridad y recuperar la paz”, comentó.

“De acuerdo a estudios del Instituto para la Economía y la Paz, nos dice que Zacatecas tiene la tasa más alta en asesinatos en el país, entonces está catalogado como extremadamente peligroso justamente por los acontecimientos en el estado. Incluso nosotros hemos propuesto que si bien ya hay mucha inseguridad y las comunidades se están quedando solas, sobre todo en Villanueva, Jerez, entre otros. Lo que planteamos es que haya gestiones para lograr algún convenio de colaboración con los países del norte, para que se obtengan visas de trabajo temporal, para que no se arriesguen al cruzar la frontera. Por ello recomendamos que se gestione para combatir la migración ilegal, la inseguridad y la pobreza”, finalizó el exdiputado local.