Mi Jardín de Flores

Nadie Renuncia, lo Renuncian

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 17 de marzo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

NO DIGO que don Francisco José Murillo Ruiseco, sea mentiroso, pero no son seis personas las que han desaparecido este mes como lo ha informado y hoy se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas , basta con ver la cantidad de Cédulas de Búsqueda para saber que está equivocado.

-PUES CON todo respeto, madre Teresa, pero el Pancho Murillo si no es mentiroso, ya tiene el ‘coco seco’, por tanta bronca: yo creo que ya se le están yendo las cabras al monte-.

-¿CUÁL bronca de Murillo? -tercia don Roberto- Si el fi scal tiene tremenda concha de tortuga de carey, por lo que todo se le resbala. Es más, otro en su lugar ya hubiera renunciado-.

-NO CREO, don Roberto. Son cargos muy bien remunerados y de gran poder, ¿a poco cree que el general don Adolfo Marín Marín renunció? Sé de buena fuente que lo cesaron y que fue tal su molestia que ni siquiera entregó el cargo a su sucesor-.

-PUES finalmente el dueño del balón, dicta las reglas del juego y si el ‘David Corleone’ no las quiere cambiar es que está defendiendo sus propios intereses y convenios contraídos en la elección a gobernador, esto me queda muy claro, por eso mismo se resiste a cesar al Pancho Murillo. Otro que no sea él y ‘El RaTello’ ya le hubieran dado puerta: “sáquese de aquí”.

-HOY MISMO nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la privación ilegal de la libertad de un hombre de 54 años, a quien un grupo de criminales sacaron violentamente de su casa, ubicada en Río Balsas, colonia Las Aves, en la ciudad de Fresnillo, a eso de las 4:00 de la mañana y no hay visos de que se encuentre con vida; por supuesto no hubo detenidos.

EN TODOS los casos brincan esos aspectos: no hay detenidos, bien lo dice ‘El Oso’ Medina: tenemos una policía que solamente atrapa a borrachitos-.

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas -retoma la palabra don Roberto- publica la Cédula de Búsqueda de RAÚL MORENO SANTOS de 47 años, desaparecido el pasado 16 de marzo de 2023, en Fresnillo, Zacatecas-.

-POR AHÍ también manda sus dardos el activista Felipe Rivera Rodríguez, quien asegura que David no ha comprendido la magnitud de la desapariciones forzadas, la violencia, la inseguridad y, sobre todo, los desplazamientos forzados:

‘CREEMOS –dijo Felipe a nuestro Diario Página 24 Zacatecas– que debemos partir de tres cuestiones: el gobierno no puede, no quiere o no sabe cómo enfrentar el fenómeno de la inseguridad. Creo que más bien no quiere combatir ni enfrentar el problema. Entiendo que las causas son obvias, porque hay delitos como homicidios a diario en todos los municipios. Entonces de nada sirve que pidan un ejército que nos demuestra su poderío en teoría, mientras que en la práctica no vemos que cambie nada. En el caso de la Fiscalía General de Justicia, se la pasan armando carpetas de investigación sin detenidos, buscando culpables de pocos casos, pero a diario ocurren cientos de delitos, por lo que si lo multiplicamos por los días del año, tendremos un panorama desolador para Zacatecas. Esto es cuestión de todo un sistema, no sólo del gobierno, sino de otros temas para atender la inseguridad y recuperar la paz’.

“ADEMÁS, el exdiputado local, subrayó que ‘de acuerdo a estudios del Instituto para la Economía y la Paz, nos dice que Zacatecas tiene la tasa más alta en asesinatos en el país, entonces está catalogado como extremadamente peligroso justamente por los acontecimientos en el estado. Incluso nosotros hemos propuesto que si bien ya hay mucha inseguridad y las comunidades se están quedando solas, sobre todo en Villanueva, Jerez, entre otros. Lo que planteamos es que haya gestiones para lograr algún convenio de colaboración con los países del norte (Estados Unidos y Canadá), para que se obtengan visas de trabajo temporal, para que no se arriesguen al cruzar la frontera. Por ello recomendamos que se gestione para combatir la migración ilegal, la inseguridad y la pobreza’, como se ve, no sólo tenemos problemas de violencia e inseguridad, sino de migración porque no olvidemos que también el narco hace sus jales con los migrantes a quienes le cobra cierta cantidad de dinero por pasarlos por el Río Bravo y luego que les pagan los abandonan en el desierto en donde muchos mueren de sed e insolación”.

-TODO –doña Petra, don Roberto, lo puede impedir don David con la ley en sus manos: tiene todo el poder económico, político y social para combatir todo lo que afecte a los zacatecanos, como lo señaló en su toma de protesta como gobernador, ¡qué decepción, lo sospechoso es que nada hace para impedirlo!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.