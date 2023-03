Durante 18 Años David Monreal Aspiró a ser Gobernador, Pero Resultó Incapaz: José Olvera

“El Discurso de la ‘Herencia Maldita’ Debe Desaparecer”

Por Rubén Palomo Macías

El exsenador de la república, José Antonio Olvera Acevedo, aseveró a Página 24 Zacatecas que el slogan de la “nueva gobernanza” está mal aplicado ya que se entiende por gobernanza que la autoridad responsable convoque a las organizaciones de la sociedad civil para que juntos construyan las políticas públicas, dar seguimiento y cumplir con dichas políticas.

“La gobernanza es involucrar a toda la ciudadanía a través de sus organizaciones en las acciones de gobierno pero eso no tienen nada de nuevo, el concepto ya existía pero se utiliza como un slogan más que no sirve para nada. En principio tiene que haber políticas públicas y yo aquí no las veo”, señaló.

José Olvera aseguró que no quiere ser un zacatecano que critique al gobierno ya que las críticas de ocasión no producen nada, sin embargo al actual gobierno le tocó una situación difícil que no es de ahora, por ello también se debe quitar el concepto de “herencia maldita” de sus discursos.

“Un aspirante al gobierno del estado que no conoce los problemas de ese estado es un inútil, no entiendo para qué se aspira a gobernar si no se conoce la problemática, salir con una herencia maldita es apuntar que no conocían los problemas de Zacatecas en sus diferentes rubros. Que tristeza que una persona que aspiró al cargo público durante 18 años no conozca los problemas de su estado, da pena”, aseveró.

El exsenador apuntó que la inseguridad está presente en todo el país y por tal motivo hay que ayudarle al gobierno ya que solos no pueden terminar con la problemática, principalmente porque el gobierno es incapaz y está totalmente rebasado.

“Hay que colaborar con el gobierno pero también que pongan de su parte, si se maneja con criterios unilaterales no se llega a ningún lado. Los esfuerzos de las mesas para buscar la paz deben continuar y nosotros debemos apoyar, hay que hacer propuestas y me queda claro que cada quien tiene que hacer su papel”, finalizó.