“Ningún Turista se Sentirá Seguro al ver un Aparato de Militares en el Centro Histórico”

David Monreal Arturo Medina y Francisco Murillo, Deben dar la Cara: Moreno

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Raymundo Moreno Romero, mencionó a Página 24 Zacatecas que se debe realizar una revisión de todo el equipo de seguridad en el estado ya que los resultados distan mucho de lo que los zacatecanos merecen.

Se han realizado diversos exhortos al gobernador del estado, al secretario de Seguridad Pública y al fiscal general de Justicia a que digan a los zacatecanos y a los turistas como se hará para garantizar la seguridad en los eventos que se aproximan, propiamente en el Festival Cultural de Zacatecas (FCZ).

“Si no hay una respuesta clara del estado difícilmente los turistas asistirán a Zacatecas si no existe una estrategia clara. El fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, sabe que está profundamente acotado, no tiene recursos y sus resultados saltan a la vista, creo que, como fue en su momento con Adolfo Marín, en un acto de responsabilidad y dignidad debe analizar su permanencia en la fiscalía. Debe revisarse y creo que de cara a los resultados es claro que un cambio puede ser un tema que ayude a mejorar las cosas, no hay resultados, no hay una política de comunicación clara, no se da a conocer lo que se pretende hacer de cara a las festividades”, comentó.

Raymundo Moreno aseveró que los cambios en las instituciones comienzan por sus titulares y señaló que el gobernador David Monreal, Arturo Medina y Francisco Murillo deben dar la cara y decirle a los turistas que quieren visitar el estado cómo se hará para poder transitar por las carreteras en paz, pasarla bien en el estado y poder volver a sus hogares sanos y salvos.

“Ningún turista se sentirá seguro si ve un aparato de militares en el Centro Histórico, se trata de dar la cara y transparentar lo que se va a hacer. Si no saben cómo hacerlo creo que el primer punto es dar un paso lateral, renunciar y permitir que alguien más asuma esa responsabilidad”, finalizó.