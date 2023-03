Taxistas Insisten que se Retiren los “Permisos Experimentales”

Gabriela Pinedo no nos ha Cumplido: Nancy Espinoza

Por Rubén Palomo Macías

Nancy Espinoza Medina, secretaria general de la CNOP en el estado, declaró a Página 24 Zacatecas que el gremio de taxistas continúa buscando que los permisos experimentales sean retirados ya que sufren afectaciones en sus ingresos.

Comentó que desde la Secretaría General de Gobierno se aseguró que se realizará un plan de trabajo para revisar y retirar todos los permisos experimentales, sin embargo Gabriela Pinedo Morales no les ha cumplido: “Queremos que haya piso parejo con los compañeros que sí tienen sus papeles en regla, tienen su concesión, pagan sus derechos y los compañeros que sólo tienen el permiso experimental no pagan derechos, ya no se hizo el estudio de si se necesita ese taxi donde lo pusieron, para eso tendría que haber un estudio y checar si se requiere el servicio en donde andan trabajando, esto se da en varios municipios del estado donde tenemos ese problema”, mencionó.

Respecto a la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico la secretaria aseguró que no se ha hablado nada al respecto y solamente se tiene conocimiento de propuestas con mejoras de unidades y que los operadores estén presentables.

“Sobre la seguridad no se ha hablado y es otro de los temas que vamos a tocar y poner en la mesa cuando nos convoque el gobernador. Creo que Zacatecas tiene una muy buena herramienta con la implementación de tecnología, mejorar lo que se tiene y bien se pueden implementar las cámaras y los botones de pánico para que los traigan los transportistas pero hasta el momento no se ha hablado nada”, reiteró.

Nancy Espinoza acentuó que la preocupación principal de los taxistas es la competencia desleal que existe con los permisos experimentales ya que se viene saliendo de una pandemia que dejó muy lastimada la economía de todos.

“Los compañeros tratan de levantarse y tener el trabajo que se daba antes de la pandemia, luego se topan con la competencia desleal con permisos experimentales y eso es lo que estamos tratando en la mesa para ver con que nos puede apoyar el gobierno del estado”, finalizó.