Mi Jardín de Flores

Gobernador Inútil: José Olvera

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La gobernanza es involucrar a toda la ciudadanía a través de sus organizaciones en las acciones de gobierno pero eso no tienen nada de nuevo, el concepto ya existía pero se utiliza como un slogan más que no sirve para nada. En principio tiene que haber políticas públicas y yo aquí no las veo’: José Antonio Olvera Acevedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 19 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

El José Olvera le Puso a ‘David Corleone’ una de Perro Bailarín

CON LAS declaraciones del señor exsenador, don José Antonio Olvera Acevedo, recordé a mi guía espiritual, el santo Padre Amaro, quien diría: ‘El exsenador Olvera, barrió y trapeó al gobernador Monreal.

-¡ME LA ganó, madre Teresa! Yo iba a decir lo mismo porque el Pepe Olvera le puso al ‘David Corleone’ una de perro bailarín y le puso la cereza del pastel: ‘Es un gobernador inepto’-.

-LE DIO hasta con la bacinica-tercia don Roberto-: por principio de cuentas le dijo que ‘la nueva gobernanza está mal aplicada ya que se entiende por gobernanza que la autoridad responsable convoque a las organizaciones de la sociedad civil para que juntos construyan las políticas públicas, dar seguimiento y cumplirlas:

‘LA GOBERNANZA -reiteró- es involucrar a toda la ciudadanía a través de sus organizaciones en las acciones de gobierno pero eso no tienen nada de nuevo, el concepto ya existía pero se utiliza como un slogan más que no sirve para nada. En principio tiene que haber políticas públicas y yo aquí no las veo’.

-¡ZAS!, ¡qué trancazo, el del Pepe Olvera!-.

“Y CONTINUÓ: ‘Un aspirante al gobierno del estado que no conoce los problemas de ese estado es un inútil, no entiendo para qué se aspira a gobernar si no se conoce la problemática, salir con una herencia maldita es apuntar que no conocían los problemas de Zacatecas en sus diferentes rubros. Qué tristeza que una persona que aspiró al cargo público durante 18 años no conozca los problemas de su estado, da pena’.

-LE DIJO inútil, pero sin decir su nombre-.

-NUNCA se refi rió al ‘bobernadoe’ por su nombre, ni caso tenía, si lo describió a la perfección y remató: ‘este gobierno es incapaz y está totalmente rebasado’.

“A QUIEN también deben de zumbarle los oídos es al Pancho Murillo, a quien ahora le dicen ‘el hombre invisible’: ¡nadie lo puede ver!, pues hasta la Cristela Trejo Ortiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ‘exige con urgencia no sólo la renuncia del Fiscal Murillo sino también la reestructuración de la Fiscalía, para garantizar un cambio verdadero y, así mismo, observar las acciones de la legislatura quien en un determinado momento tendría la última palabra su relevo o su permanencia en el cargo’.

-¡VÁLGAME Dios!, hay mucha semejanza entre don David Monreal y don Alejandro Tello, parece como si el tiempo se hubiera estancado, son como almas gemelas-.

Los Turistas no se Sentirían Seguros con Militares

-EL RAYMUNDO Moreno, coordinador parlamentario del PRD, exige ‘una revisión de todo el equipo de seguridad en Zacatecas ya que los resultados distan mucho de lo que la ciudadanía merece’, porque ‘se han realizado diversos exhortos al gobernador Monreal, al secretario de Seguridad Pública y al fi scal general de Justicia a que digan a la población y a los turistas cómo se hará para garantizar la seguridad en los eventos del Festival Cultural de Zacatecas, que ya está a la vuelta de la esquina: ‘SI NO hay una respuesta clara del estado, difícilmente los turistas asistirán a Zacatecas si no existe una estrategia clara.

El fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, sabe que está profundamente acotado, no tiene recursos y sus resultados saltan a la vista, creo que, como fue en su momento con Adolfo Marín, en un acto de responsabilidad y dignidad debe analizar su permanencia en la fiscalía. Debe revisarse y creo que de cara a los re- sultados es claro que un cambio puede ser un tema que ayude a mejorar las cosas, no hay resultados, no hay una política de comunicación clara, no se da a conocer lo que se pretende hacer de cara a las festividades.

‘NINGÚN turista se sentirá seguro si ve un aparato de militares en el Centro Histórico, se trata de dar la cara y transparentar lo que se va a hacer. Si no saben cómo hacerlo creo que el primer punto es dar un paso lateral, renunciar y permitir que alguien más asuma esa responsabilidad’.

-YO considero que a don David el poder lo echó a perder; es muy diferente al de la campaña cuando no paraba de sonreír y ser amable con la gente: a todo decía que sí: ‘deme su voto para poder resolver su problema’, pero en cuanto lo nombraron gobernador electo, todo en él cambió, tanto que hasta se le olvidó su sonrisa, fi ngida si ustedes quieren, pero no dejaba de sonreír. Y ahora hasta se molesta cuando alguien quiere saludarlo; también me dicen que sus guardaespaldas tienen la orden de no permitir que alguien se le acerque-.

-JAMÁS me imaginé esa actitud: ‘El Monris’, la Amalia, el Miguel y hasta un poco ‘El Pinocho de Bernárdez’ les gustaba el acercamiento con la gente, eso le valió al Miguel Alonso ‘El Rorro’, ganar todas las elecciones: yo les aseguro que si al Miguel lo ven por una acera acercarse y por la otra acera al David, puedo apostar que la gente va al encuentro del ‘Rorro’, a David nadie lo pelaría: ya lo dice mi ‘cabecita de Algodón’, el pueblo es sabio, leal y agradecido.

Medio Millón de Personas con mi ‘Cabecita de Algodón’

-AHÍ ESTÁ lo que les digo: nuevamente mi ‘cabecita de algodón’ atiborró de gente la plancha del zócalo y calles adyacentes pues el pueblo lo adora: nomás dice vamos, y allá va la gente a apoyar a su presidente-.

-UY SÍ, don Andrés Manuel López Obrador es gente muy querida por el pueblo, los llamados ‘fi fi s’ no lo quieren, pero son los menos, nunca nadie en la historía había recibido la aprobación de más de 30 millones de personas, casi casi la población total que tiene la República del Perú-.

-¿SE enteraron que ayer en el zócalo, en la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, el Presidente López Obrador subió al templete a ‘sus hermanos Claudia Sheimbaun, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández’, y no peló a Ricardo Monreal, quien estaba en las últimas fi las con un grupito de su gente, ‘como un marchistas más’?-.

-SÍ, LEÍ la crónica. Pobrecito, hasta me dio lástima-.

-ÉL SE lo buscó, mi ‘cabecita de algodón’ no perdona a los traidores; el apreciaba mucho a ‘El Monris’, tanto que hasta lo invitaba a Palacio Nacional muy seguido a desayunar tamales de chipilín-.

-NI MODO: eso le pasa por querer pasarse de listo: AMLO no tolera la traición-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.