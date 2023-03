Activistas Exigen al Obispo Sigifredo Noriega que Respete el Estado Laico y la Decisión de los Diputados que Apoyan Legalizar el Aborto

“El Estado Laico es un Tema Jurídico”, Respondió el Prelado

Por Manuel Caldera

En la clásica conferencia de prensa de los domingos, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, mencionó que han pedido dedicar atención a los diversos problemas familiares y sociales, ya que en los últimos años ha incrementado el número de delitos y violencia en general.

Por ello, pidió a la feligresía promover la paz social y retomar los valores para buscar la armonía en todos los ámbitos, tanto políticos, sociales, laborales, educativos, entre otros.

Además, reiteró que si bien se acercan festividades y conmemoraciones en Semana Santa, han pedido a los miembros de la Iglesia a prevenir y a cuidar la integridad y seguridad en general, por lo que saben que se llevarán a cabo actividades cívico-religiosas, pero pidió prudencia y realizarlas en horarios accesibles, entre otras medidas.

“El problema que estamos reflexionando es sobre la violencia, que termina en vivir con inseguridad y por tanto en la incertidumbre, mucha gente sale y no sabe si va a regresar; esto no sólo es para las personas que trabajan en las fuerzas policiacas, sino también en cualquier oficio. Esto nos lleva a pensar por qué estamos viviendo estas crisis de violencia tan recurrentes, o por qué no se detiene esto, porque las causas son muchas y variadas, pero todo tiene que ver con la familia. Por eso la insistencia para dedicar a que reflexionemos y oremos por el fin de la violencia intrafamiliar”, expuso.

Luego, un grupo de activistas pidió la palabra y exigió al prelado que explicara la intermediación de su figura al frente de la Iglesia para influir en los legisladores locales en el tema del aborto. Le solicitaron no intervenir en las decisiones de la sociedad, además de respetar el Estado Laico. Según las activistas, algunos diputados difundieron que el obispo solicitó reuniones para que se votara en contra la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto en el estado”.

En su defensa, dijo Sigifredo Noriega que él no solicitó la reunión, sino que fue invitado. Además, dijo que el “estado laico” es un término jurídico.

“Ellos me invitaron, accedí porque nos interesa el tema de la familia y los que puedan afectar a la familia”.

Las activistas cuestionaron la injerencia de la Iglesia en el Estado, además de la postura para no respetar los derechos humanos de las personas para la libertad del aborto; mientras que Noriega Barceló comentó que se ha acercado a los “individuos”, no a la “Legislatura”.

Por último, recalcaron las activistas que lamentan que haya una imposición desde la figura de “poder”, que está “marcando una línea, desafortunadamente, a los legisladores para violentar y seguir en un retroceso de los derechos de las mujeres”.