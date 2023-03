Mi Jardín de Flores

Ahora sí Utilizaron la Inteligencia

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El problema que estamos reflexionan­do es sobre la violencia, que termina en vivir con inseguridad y por tanto en la incertidumbre, mucha gente sale y no sabe si va a regresar; esto no sólo es para las personas que trabajan en las fuerzas policiacas, sino también en cualquier oficio’: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 21 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

MUY BUENOS los operativos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, llevados a cabo el pasado fin de semana en los mu­nicipios de Pinos, Villa Hidalgo, Pánfilo Natera, Noria de Ángeles, carretera estatal 144 y Villa García que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-CIERTO: es el primer golpazo que da el gobierno del ‘David Corleone’: Detuvie­ron a 14 sicarios, liberaron a 14 personas secuestradas y decomisaron un arsenal: 23 armas, un lanzagranadas, dos granadas de mano y 21 vehículos-.

-Y NO se dice que se haya disparado un solo plomazo, aunque ‘encontraron a un sicario muerto a tiros’, lo que quiere decir que pusieron a funcionar sus servicios de inteligencia. La actuación de las fuerzas de seguridad fue muy buena. Sólo una cosa no me cuachalanguea: David no tiene buenos voceros o jefes de prensa competentes-.

-¿POR QUÉ lo dice, don Roberto?-.

-PUES POR el simple hecho de que no saben cacarear el huevo: Yo no veo a los 14 sicarios detenidos, las 23 Armas y 21 vehí­culos decomisados, ni los nombres de los 14 ciudadanos originarios de otros estados liberados. Además, esta vaina merecía una conferencia de prensa con los titulares de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que denota una marcada incapacidad para informar con veracidad: dicen que detuvie­ron a 14 delincuentes y nomás presentan a cuatro, en cuanto al armamento también presentan menos al igual que los vehículos.

“SI DETUVIERON a 14 changos, de­comisaron 23 armas, 21 vehículos, una lan­zagranadas, dos granadas, pues se mandan las fotos a los medios de comunicación, así como los nombres de los ciudadanos a los que tenían secuestrados. Ahí los voceros o jefes de prensa están fallando gacho.

“SI COMO dicen que los secuestrados liberados son de varias partes de la Repú­blica, tan fácil como escribir sus nombres con la clásica ‘N’ y su lugar de origen.

“NO POR nada se extraña a jefes de prensa como Silvia Montes y J. Guadalupe Soto Landeros, ¿alguien sabe el nombre del actual jefe de prensa de Gobierno del estado?”.

-NO, LA verdad no-.

-YO TAMPOCO-.

-SEA QUIEN sea, se nota que el tipo ese, como jefe de prensa, nomás no la hace, chingón, chingón Soto Landeros; al actual lo he visto sólo en fotos y siempre atrás de David oliéndole los pedos.

El Obispo no Necesita

Jefe de Prensa

HABLANDO DE jefes de prensa: ahora que comentamos este tema, veo que el señor obispo de la Diócesis de Zacatecas, monseñor Sigifredo Noriega Barceló, no necesita jefe de prensa ni nada que se le parezca; en sus clásicas conferencias de prensa de los domingos, él solito desarrolla los temas y contesta a todo, no deja pre­gunta sin respuesta, así sea de violencia e inseguridad, además de llamarle pan al pan y vino al vino:

‘EL PROBLEMA que estamos reflexio­nando -contestó este domingo a reporteros-es sobre la violencia, que termina en vivir con inseguridad y por tanto en la incerti­dumbre, mucha gente sale y no sabe si va a regresar; esto no sólo es para las personas que trabajan en las fuerzas policiacas, sino también en cualquier oficio. Esto nos lleva a pensar por qué estamos viviendo estas cri­sis de violencia tan recurrentes, o por qué no se detiene esto, porque las causas son muchas y variadas, pero todo tiene que ver con la familia. Por eso la insistencia para dedicar a que reflexionemos y oremos por el fin de la violencia intrafamiliar’.

-EN PARTE el obispón-dice don Ro­berto- tiene razón, pero yo veo culpable al gobierno, a ver: ¿quién permite la venta y el consumo de drogas?, ¿quién fomenta la prostitución?, ¿quién tiene acuerdos con la delincuencia?, ¿quién es el principal viola­dor de la constitución?, ¿quién fomenta la impunidad?, ¿quién acuerda con el narco?, ¿quién roba a la nación?-.

-PUES EL gobierno-.

-SÍ, LOS malos gobiernos; ahí tienen al ‘RaTello’ feliz de la vida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con todo y esposa y prole, viviendo a cuerpo de rey con todo lo que se robó en cinco años de gobierno; más lo que se robó la Cristina en igual numero de años en el SEDIF y la FENAZA.

“POR CIERTO hoy me acordé de la vieja esa, quien junto con su socio el Benjamín Me­drano Quezada, trajeron artistas de renombre a la FENAZA dizque con entrada gratis al público, pero luego reculó y vendió boletos ‘con causa’ a 20.00 pesos, así es que ya sabrán las millonadas que ganó para su ‘causa’”.

-¿Y POR qué se acordó de doña Cris­tina?-.

-ES QUE en el Foro de las Estrellas, de la Feria Nacional de San Marcos, edición 2023, se van a presentar: Ricky Martin y Manuel Turizo los artistas por los que la Cristina cobró 20.00 pesos por boleto (aunque el Ricky no se presentó) y allá la entrada es completamente gratis, por eso me acordé de ‘La RaTella’, pero además estarán (gratis, insisto): Belinda,Rod Stewart, Maluma, Alejandra Guzmán, Ha * Ash, Grupo Pesado, Moderatto, Lasso, Maldita Vecindad, Los Tigres del Norte y varios artistas más, la de San Marcos sí es Feria, allá se amanecen a cante y cante con tambora y mariachi-.

“LO QUE sea de cada quien, allá el Patronato de la Feria sí sabe organizar ese tipo de festejos, aquí en Zacatecas es puro robadero.

“NO SÉ que vaya a pasa, la verdad, pero el gobierno del ‘David Corleone’ sigue echando agua, entonces va a estar del cocol, como bien lo dice el Felipe Pinedo Hernández, ‘que el David genere condiciones de empleo, además de que la falta de seguridad económica es uno de los causantes y semillero de delincuentes:

‘DESDE nuestro punto de vista -conti­núa el Felipe-, el gobierno debe construir una estrategia que promueva la inversión productiva que genere empleos y condicio­nes para que la gente no se desvíe y opte por delinquir. La falta de seguridad económica es uno de los causantes y semillero de la delincuencia’.

“POR SU parte Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, advierte que ‘lamenta­blemente la inseguridad es la causante de que el turismo esté disminuyendo, de que no haya generación de empleo, además el cierre de diversos establecimientos’, y dice que lamentaría que se suspendiera el Festi­val Cultural porque sería otros duro golpe a nuestra economía, ‘por lo que la autoridad debe hacerse responsable y garantizar la seguridad de la gente que asista al festival, que haga un buen operativo y una buena estrategia. Creo que en estos momentos el comercio sufriría mucho cancelando el FCZ’, reiteró”.

-ES QUE la violencia y la Inseguridad, siguen latentes, las desapariciones forzadas continúan; hoy, por ejemplo, nuestro Diario publica la desaparición de cinco personas:

CARLOS EDUARDO PARGA GU­TIÉRREZ de 18 años, desaparecido el 19 de marzo del presente año en Vetagrande, Zacatecas.

ADEMÁS de los familiares: JESÚS GONZÁLEZ JARAMILLO de 45 años, GERARDO GONZÁLEZ TORRES de 27 años, JUAN JESÚS GONZÁLEZ TO­RRES de 21 años y CRISTO FERNANDO DE JESÚS GONZÁLEZ BAÑUELOS de 11 años, desaparecidos en Nochistlán, Zacatecas, el 18 de marzo de 2023.

-AHÍ ESTÁN las pruebas de lo men­tiroso que es el Pancho Murillo: las desapariciones forzadas y los secuestros sigue al alza y no a la baja como lo dijo la semana pasada, por lo que le va a crecer la nariz como a su expatrón ‘El Pinocho de Barnárdez’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.