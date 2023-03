La Despenalización del Aborto es un Tema Moral: Norma Castorena

“El PRI Será Respetuoso de la Decisión de sus Diputados”

Por Rubén Palomo Macías

La secretaria general estatal del PRI, Norma Castorena Berrelleza, mencionó a Página 24 Zacatecas que como partido son muy respetuo­sos de la decisión que se tome frente a la discusión de la despenalización del aborto y señaló que el tema sigue en discusión.

“Se tiene que escuchar a ambas partes a quienes defienden la vida como a la parte que defiende el dere­cho que tienen las mujeres a decidir. Creo que esto de la despenalización es solamente tipificar que el aborto no es un delito para que las mujeres no se expongan ya que finalmente el tema tiene pros y contras. Es un tema muy delicado ante la sociedad y hay una gran parte de la sociedad que no lo aprueba y que no ve la parte médi­ca a la que se expone una mujer que tiene que hacer la interrupción de su embarazo”, comentó.

Norma Castorena apuntó que las mujeres corren un gran riesgo al tener que acudir a lugares clandestinos don­de se realizan interrupciones de em­barazo y donde existe un gran riesgo de que la persona muera, el llamado del partido a sus legisladores es que usen su propio criterio y que deben escuchar a todas las partes.

“Nosotros no nos hemos reunido aún con nuestros diputados priístas, estaremos platicando con ellos una vez que sepamos cual es el sentido del dictamen porque hasta ahora lo que se ha sugerido desde la dirigen­cia del PRI es la de escuchar a todas las partes y tomar la decisión que los legisladores consideren mejor para las mujeres y con total respeto a quien no piensa de esa manera”, añadió.

La secretaria general del tricolor aseveró que la decisión de la despe­nalización del aborto es un tema ma­yormente moral de una lucha contra quienes son católicos, que piensan en el derecho a la vida, y quienes pien­san que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo por lo que se torna un tema muy complejo.