Mi Jardín de Flores

Se Subió al Ladrillito y se Mareó

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Como gobierno y como sociedad, como zacatecanos herederos de una gran tra­dición republicana y federalista, estamos comprometidos a preservar el legado de don Benito Juárez, pero también a fo­mentar los valores cívicos y patrióticos. Así como a lograr la revolución de con­ciencias y el estado de bienestar, bajo los preceptos de igualdad y justicia social’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 22 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Ahora el Narco la Emprende Contra Usuarios de Taxis

‘¡… PROTESTO cumplir y hacer cumplir la ley… y si no, que el pueblo me demande!”, palabras más palabras menos dijo don David Monreal Ávila al rendir la protesta de ley, al tomar posesión como gobernador de Zacatecas aquel domingo 12 de septiembre de 2021.

HAN PASADO un año seis meses 10 días y todo está peor que como lo dejó don Alejandro Tello Cristerna.

-NI ME lo mencione, madre Teresa, que nomás de escuchar ese nombre me dan ga­nas de vomitar, por lo que le pido por favor y con todo respeto, que cuando se refiera a él, dígale como le llama el pueblo: ‘El RaTello’ o ‘El Pinocho de Bernárdez’; él comenzó con todo este desmadre del narco impune al abrirle de par en par las puertas de Zacatecas; esto no debemos olvidarlo-.

-LO QUE dice la madre Teresa -toma la palabra don Roberto-, de que Zacatecas está peor que como lo dejó Alex, es cierta y corrobora lo que usted también dice, como también lo expresa el pueblo: David nos llevó a lo profundo del infierno.

“HOY miércoles, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica el asesinato de una mujer y tres hombres que resultaron heridos por una lluvia de balas, cuando viajaban dentro del taxi número 308, por la avenida Mexico, colonia Fovissste, en la merita capital del estado.

“EL cobarde ataque se dio alrededor de las 4:00 de la madrugada desde un vehículo que se le emparejó al taxi y desde ahí lanza­ron una copiosa lluvia de balas, matando a la mujer e hiriendo a los tres individuos, entre ellos el conductor del carro de alquiler: el narco ya comenzó a emprenderla hasta con los usuarios de taxis; pero lo que también resalta es la impunidad.

OBVIAMENTE, no hubo detenidos.

“EN CALERA de Víctor Rosales, sica­rios mataron a balazos a un individuo que, a plena luz del día, se dirigía a su casa, ubi­cada en la calle Toluca, colonia Cruz Azul. Por supuesto: no hay detenidos.

“EN FRESNILLO, a eso de las 2:00 de la tarde, un individuo que caminaba por la calle Higuera, colonia Felipe Ángeles, fue sorprendido por dos matones a sueldo que lo cosieron a balazos a quemarropa. Tampoco en este asesinato hubo detenidos.

No Vengan a Zacatecas: Marco Antonio Flores

-DE DON Marco Antonio Flores Sánchez, diputado federal por Morena y cantante de la Banda Jerez, se podrán decir muchas cosas, pero lo cierto es que es un hombre sincero y pueblo pueblo que habla un lenguaje co­loquial y que dice las cosas con absoluta sinceridad. Además de que sabe invertir su dinero, es trabajador como pocos y tiene un estilo muy peculiar, por eso lo sigue mu­chísima gente y le aplaude sus ocurrencias.

AYER martes 21 de marzo, haciendo gala de ese comportamiento lanza un “alerta” en sus redes sociales en torno a la violencia e inseguridad que se vive en nuestra hermosa pero cada vez más peligrosa tierra :

‘HOLA MI gente -escribió en papel membreteado- en esta ocasión para comu­nicar que cerramos las puertas del hotel “La Cabrona” por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del cartel de Jalisco.

‘LOS MUCHACHOS que amenazan son conocidos por el pueblo. Quiero hacerle sa­ber a la gente en general que tengan mucho cuidado en venir a Zacatecas, que no hagan confianza y si pueden evitar es mejor.

MARCO ANTONIO Flores Sánchez

DIPUTADO Federal

ATENTAMENTE

-Y ESO que el Marco Antonio es muy amigo del ‘David Corleone’, juntos han hecho campaña, pero aquí se nota que lo que dice usted, madre Teresa, el cantante de la Banda Jerez dice las cosas como son, como las siente: es un riego muy grande desandar las calles y recorrer las carreteras de Zacate­cas; ya hasta para ir a un centro comercial te tienes que encomendar a Diosito-.

-YO CREO -toma la palabra don Rober­to- que esto que sucede en Jerez con el cierre de ese hotel y la reacción del diputado fede­ral, se hubieran evitado si David mantuviera el acercamiento con Marco Antonio Flores, pero, ensoberbecido como está, ya ni a sus amigos les contesta el saludo.

“EN su escrito, Marco Antonio asegura que esos presuntos narcos del CJNG los conoce el pueblo, entonces ¿por qué las autoridades no hacen algo para detener a esos hijos de la ching… (censurado)?

“¡CARAJO! Ahí está una de las fallas de este gobierno: ¡pinche David, nomás se subió al ladrillito y cuando le dice ‘hola’ se marea! A los amigos se les conserva, a los que apoyan se les agradece, no se les ataca, pero ese es el plumaje de David: ¡soberbió y mamón hasta la ignominia!-.

-¡DON Roberto!-.

–PERDÓN, madre Teresa, pero da coraje. Si Marco Antonio sufre los embates del nar­co, siendo un exitoso cantante muy querida en su tierra y diputado federal por Morena, ¿qué puede esperar el zacatecano de a pie?

“SI YO fuera David trataría, no sólo por todos los medios buscaría conservar a mis amigos y a la gente que se la rifó por mí en campaña para la gubernatura, sino apoyar a todo el pueblo, por la sencilla razón y el privilegio de ser su gobernador”.

-TODOS EN Zacatecas -dice doña Petra-sabemos quiénes son los malandros que ha­bitan en nuestro entorno, menos el gobierno, pero también sabemos por qué el gobierno no actúa contra los malandros: vendió la plaza, que no se haga buey… miren a ‘El RaTello’ viviendo como rey con todo y prole en Los Ángeles California, Estados Unidos, a costillas de todos los millones de pesos que le robó al pueblo en sus cinco años de desgobierno, como lo ha dicho y reconocido el propio ‘David Corleone’.-.

El Narco Sigue Desapareciendo Zacatecanos

-HOY MIÉRCOLES nuestro Diario pu­blica la Cédula de Búsqueda de GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ MARTÍNEZ de 27 años, desaparecido el 18 de marzo de este año en Zacatecas, Zacatecas; la verdad yo no sé qué haga el Pancho Murillo pues su fiscalía está completamente rebasada por la criminalidad, pero además los diputados ya dejaron de pedir su cabeza, no obstante que la Claudia Edith Anaya Mota, senadora de la República, asegura que los diputados tienen el poder para cesarlo-.

-NO SÉ por qué los legisladores han reculado -cierra los comentarios don Roberto-, llegaron al poder muy gallitos y todos ya se calmaron. Hasta el diputado Ernesto González Romo, quien denunció la ‘estafa legislativa’ y fue el primero en exigir la cabeza del Fiscal Murillo Ruise­co, entre otras-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.