Mi Jardín de Flores

David, Obligado a Proteger a Marco Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Hola mi gente en esta ocasión para comunicar que cerramos las puertas del hotel “La Cabrona” por amenazas a los empleados por parte de personas que dicen ser del cártel de Jalisco. Los muchachos que amenazan son conocidos en el pueblo. Quiero hacerle saber a la gente en general que tengan mucho cui­dado en venir a Zacatecas, que no hagan confianza y si pueden evitar es mejor: Marco Antonio Flores Sánchez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 23 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

La Armó en Grande Marco Flores

NO SE escucha otra cosa aquí en Chal­chihuites que no sea las amenazas que los Malos Organizados les hicieron a los empleados del hotel, propiedad de don Marco Antonio Flores Sánchez, conocido cantante y diputado federal por Morena, lo que provocó que cerrara las puertas de su hospedería en prevención de algún ataque, además de la recomendación a la gente en general de evitar visitar Zacatecas, lo que ha provocado diferentes reacciones, pero la gran mayoría a su favor.

-ES QUE el Marco Flores ya sabe de lo que son capaces los narcos, por eso está protegiendo a sus trabajadores y enviando un grito de alerta a ‘la gente en general: no vengan a Zacatecas’.

–RECUERDE que él y su familia ya sufrieron en carne propia una horrible pesadilla, cuando fue secuestrado junto con el encargado de su rancho, por narcos fuertemente armados que tripulaban varias trocas.

“EL MARCO estuvo secuestrado un mes y lo soltaron después de que su familia entregó 10 millones de pesos por su rescate.

“DESPUÉS se vio obligado a portar chaleco antibalas, porque lo amenazaron de muerte; otra desgracia más sufrida por el cantante y diputado fue el asesinato de su chofer en un bar de Jerez, entonces pues sí tiene calidad moral para recomendar a la gente que no venga a Zacatecas”.

-DIOS me lo cuide y me lo proteja, en­tonces hace bien en residir en Aguascalien­tes, en donde también es muy querido: yo creo que don David está obligado a ponerle seguridad y más si los que amenazaron a los empleados de su hotel no son detenidos.

-O SI son detenidos -dice don Roberto-, porque el narco es harto peligroso e impre­decible, entonces David sí está obligado a darle seguridad a Marco Flores, porque además él le acarreó muchos votos en las elecciones de 2021 para gobernador.

“EL ASUNTO no es sencillo ¿eh?, la bronca comenzó la semana anterior cuando varios narcos se hospedaron en el hotel ‘La Cabrona’ y, al dejar la habitación, olvidaron varias armas larga. Cuando el personal fue a asear la habitación las vio y para no meterse en problemas llamó a la policía y las armas fueron confiscadas.

“LUEGO regresaron los narcos y las reclamaron, así fue que al contarles que la policía se las había llevado, montaron en cólera y fue entonces que los amenazaron de muerte si no las recuperaban.

“ASÍ LAS cosas, Marco prefirió cerrar las puertas de su hotel por tiempo indefi­nido, por temor a sufrir la muerte de uno o más empleados como ya le sucedió en una ocasión con su chofer.

“ADEMÁS, yo considero que hizo bien en recomendar a la gente no venir a Zacatecas, para ver si así David ya deja la pachorra y se pone a trabajar contra la violencia y la inseguridad que cada vez están peor.

“YA VIERON que ayer un chavito de 17 años fue asesinado en su propia casa ubicada en la calle Calpulalpan, colonia Jesús González Ortega, en la peligrosa cabecera municipal de Fresnillo; el cha­maco ya estaba descansando cuando varios pistoleros entraron a su domicilio a eso de las 11:00 de la noche y lo asesinaron con varios balazos en la cabeza, lo que denota que son sicarios con basta experiencia en el manejo de las armas.

DOS HORAS antes, por ahí de las 9:00 de la noche, un sujeto que se encontraba dentro de su vehículo en la esquina de la calle Cerro del Mezquite y Bulevar Bicen­tenario, fraccionamiento Los Frailes, fue sorprendido por sicarios que le dispararon hasta matarlo.

“NI EN este ni en el otro asesinato hubo de­tenidos. Entonces díganme sí hizo o no bien que Marco haya sugerido a la gente no visitar Zacatecas; yo, por ejemplo, tengo poco más de dos años que no voy a la capital del estado desde aquella vez que me extorsionaron unos policías de vialidad con 400 varos”.

-HOY ESTABA leyendo que el señor secretario de Gobernación, don Adán Au­gusto López Hernández, aseguró que ‘se ha venido ganando la batalla a la delincuencia; será a nivel nacional porque a nivel estatal no es así: vi un gráfico de la Presidencia de la República y en los meses de enero y febrero de este año en Zacatecas se come­tieron 227 asesinatos o sea un promedio de cuatro ejecuciones diarias.

“OTRA cosa que me di cuenta es que en este gobierno de don David Monreal, al igual que en el de su antecesor, don Ale­jandro Tello, les gusta decir mentiras: ¿re­cuerdan que las autoridades habían dicho que detuvieron a 14 malos organizados? Pues la propia Presidencia lo desmiente: nomás fueron ocho.

“RECUERDAN que habían dicho que no había gente secuestrada, pues ahora resulta que había 14, entre ellos dos de Aguascalientes que por cierto uno de ellos murió de coma diabético horas después de haber sido rescatado”.

-YA SABÍA que el ‘David Corleone’ era mentiroso, pero no tan descarado-.

-NO EN este caso -dice don Roberto- el mentiroso es el Fiscal Murillo, quien fue el que informó; aunque sí David es mentiroso pero en esta ocasión no fue él-.

-BUENO. Yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.