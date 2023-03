Violencia e Inseguridad, Temas que Están Sufriendo Muchos Empresarios: González

“Es Triste que Marco Flores Tenga que Cerrar su Negocio”

Por Manuel Caldera

Con relación a la problemática de violen­cia e inseguridad y los diversos atentados en contra de corporaciones policiacas y la sociedad en general, el diputado local more­nista Ernesto González Romo, destacó que es importante aceptar que hay problemas graves en varios municipios, por lo que llamó a reforzar las estrategias y enfocar esfuerzos en conjunto para atender este flagelo que impacta en todos los sectores y en el propio desarrollo del estado y el resto del país.

Además, sobre la denuncia pública que difundiera el diputado federal Marco Flores Sánchez, sobre el cierre de un hotel por motivos de amenazas de narcotraficantes del CJNG a sus trabajadores, el legislador Ernesto González Romo, dijo que si bien ven correcto denunciar este tipo de temas que competen al fuero federal, dijo que con­sidera negativo que el llamado que realiza Marco Flores para que eviten viajar a Zaca­tecas, ya que esto puede repercutir en otras demarcaciones y en la derrama económica de las distintas regiones del estado.

“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad que vive no sólo Jerez, sino todo el estado porque vivimos un tema complejo de violencia y un mo­mento difícil de inseguridad. Para atender el problema tenemos que reconocerlo, es triste que tenga que cerrar su negocio, pero lamentablemente es una realidad que están viviendo muchos empresarios. Aunque no concuerdo con su llamado para que no vengan a Zacatecas o a Jerez, tenemos que seguir mejorando esto y tratar de cambiar esto. Él tiene todo el derecho de alzar la voz y que haya condiciones para operar sus negocios”.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el diputado Ernesto González, dijo que será im­portante dar continuidad a diversas actividades que detonen el turismo y la derrama económi­ca, por lo que el Festival Cultural en su edición 2023 puede ser una oportunidad para fomentar las artes, la recuperación de espacios públicos, así como la atención a diversos sectores de la industria creativa local.