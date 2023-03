Zacatecas es un Lugar Tranquilo, se los Digo yo que no Traigo Escoltas ni Guaruras: Alcalde Miranda Castro

“Marco Flores Debió Denunciar Ante las Autoridades Correspondientes”

Por Rubén Palomo Macías

Luego del comunicado que emitiera el diputado federal por Morena, Marco Flores, denunciando que miembros del CJNG -que todo Jerez conoce- y que habían amenazado a trabajadores de su hotel, por lo que tuvo que cerrarlo, recomendando a turistas que evitaran en lo posible venir a Zacatecas por el riesgo que esto significa, el presidente munici­pal, Jorge Miranda Castro, declaró a Pá­gina 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que, al contrario de lo que señala el diputado, se observa u esfuerzo importante del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, que con las fuerzas especiales se han obtenido resultados tangibles.

“Me parece que el conducto que debió haber dirigido en principio el diputado debió ser una denuncia formal ante las instancias correspondientes, me parece que no son las formas utilizar un papel membreteado del Congreso de la Unión para un tema personal.

“Es un desconocimiento total y aberran­te, a final del día seremos respetuosos de todas las expresiones pero no lo compar­timos”, comentó.

El alcalde reconoció al Ejército Mexica­no, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado porque hoy se tiene de forma permanente el programa “Convive Seguro” con buenos resultados. Señaló que el municipio de León, Guanajuato, cerró el mes de febrero con 70 homicidios mientras que la capital zacatecana sólo registró seis.

“Este mes vamos con cuatro homicidios, esperamos cerrar por debajo pero aun así la percepción no nos sigue favoreciendo. Este viernes nos reuniremos con este esfuerzo de “Todos Somos Zacatecas” que compartimos y aplaudimos y que nos parece que esta iniciativa debe permanecer en la iniciativa privada para que no se contamine, esto habla de que somos más los que queremos que la gente regrese a Zacatecas porque el estado es un lugar tranquilo, seguro y se los digo yo que no tengo escoltas ni guaruras, eso habla de que trabajamos con una gran tranquili­dad”, añadió.

Miranda Castro agregó que este año se implementará el programa “Capital Segura” donde se utilizará inteligencia artificial en más de 300 cámaras para poder identificar rostros.

“Esto para que la gente no sólo se sienta segura sino que realmente esté segura. En la reunión seguramente tendremos una plática de evaluación del pasado puente y de la ocupación hotelera, en adelante tenemos que seguir haciendo esfuerzos en conjunto para que Zacatecas recupere los niveles de ocupación que se tenían antes de la pandemia”, finalizó.