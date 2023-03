Mi Jardín de Flores

Criminalidad: Per Capita, Primer Lugar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Sé que ha sido fuerte mi comunicado anterior, espero sí me escuchen; como Diputado Federal por Zacatecas me he pronunciado en reiteradas ocasiones para solicitar el apoyo de las autoridades fede­rales correspondientes para frenar la ola de delincuencia e inseguridad que vivimos en Zacatecas. Durante toda mi vida he trabajado como músico y cantante y hoy el crimen organizado ha irrumpido en el Hotel ‘La Cabrona’ poniendo en riesgo la seguridad del personal que honradamen­te labora ahí. Motivo por el cual, me veo en la necesidad de cerrar las puertas de mi establecimiento y alzar una vez más la voz en pro de todos los zacatecanos, solicitando nuevamente se garantice la seguridad de todas y todos los que hon­radamente salimos a trabajar todos los días”: Marco Antonio Flores Sánchez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 24 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Retumbaron en Todo el País y Aun en el Extranjero

¡DIOS DE mi vida, esto sigue ardiendo cada vez más! Las declaraciones del cantan­te, empresario y diputado federal, don Mar­co Antonio Flores Sánchez, han retumbado en todo el país y aun en el extranjero y hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de que se suspenda el Festival Cultural.

-ES QUE, la verdad, en Zacatecas no tenemos nada que celebrar madre Teresa, pues los asesinatos no ceden y nadie es llamado a que entregue cuentas, pues esto de la inseguridad no se recrudeció con el ‘David Corleone’, sino con ‘El Pinocho de Bernárdez’ y ahí están las estadísticas: con el Narizón llegamos a tener hasta 30 ejecutados en un día-.

-CIERTO, doña Petra: Alex le abrió las puertas de Zacatecas al narco, pero David no ha podido o querido cerrarlas y los ase­sinatos están a la orden del día; aquí hay responsables a huevo, pero nadie los llama a cuentas.

No Fueron Seis los Asesinatos, Sino Ocho

“AYER mismo, se cometieron, como lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, seis asesinatos y cinco personas más resultaron heridas: Guadalupe ocupó el primer lugar con tres asesinatos y cinco heridos. Lo siguió Calera de Víctor Rosales con dos y Fresnillo con uno”.

-PUES COMO dice mi cabecita de al­godón: yo tengo otros datos, no fueron seis los asesinatos de ayer jueves sino ocho. Y lo afirma hoy viernes el propio presidente de México en la mañanera; además de que ocupamos el tercer lugar a nivel nacional: Sonora 11, Guerrero 9, Zacatecas 8; vean el gráfico, otra prueba más de que el mañoso y perverso del Pancho Murillo oculta mucha información a la prensa-.

-TERCER LUGAR, apenas abajo de Sonora y Guerrero con más población que nosotros, lo que confirma que, per cápita, ocupamos el primer lugar a nivel nacional; de ese tamaño es el problema de crimina­lidad que padecemos en Zacatecas, no en vano son muchas las voces que condenan la incapacidad de nuestras autoridades que en campaña electoral prometieron, con total perversidad y fraudulentamente, regresarnos la paz y la tranquilidad: ¡Farsantes!-.

Las Reacciones

-PUES hay muchas reacciones, como la del Alejandro Nieto, líder del Sindicato Independiente de los Trabajadores de Za­catecas (SITEZ), quien declaró a nuestro compañera Nallely de León Montellano que:

‘A DIARIO sigue habiendo asesinatos de personas de todas las edades y no se ha visualizado una atención urgente hacia el crimen, la corrupción y la impunidad que permea en Zacatecas, por lo que al final del día esto detona las diferentes expresiones de las y los ciudadanos.

‘EL QUE quiera venir (a la entidad) será bajo su cuenta y riesgo, Zacatecas vive en un estado de inseguridad muy fuerte, y yo no voy a criticar su posición (de Marco Flores), a final de cuentas es un comentario de él porque lo vivió en carne propia’.

“OTRA persona que opinó al respecto fue la Laila Villasuso Sabag, secretaria de De­sarrollo Económico y Turismo Municipal:

‘YO RESPETO la opinión del diputado y las manifestaciones que cada quien haga a lo que está pasando de manera personal con la clausura de su hotel. Es lamentable que empresas cierren, sin embargo, como ya lo hemos dicho en todas las campañas que se están haciendo con la triple hélice, se están haciendo campañas para fomentar el índice pernocta en todos los hoteles y en los restaurantes.

‘CREO -continuó- que todos los líderes de opinión consolidados con fama tienen impacto en la ciudadanía, por eso se debe pensar dos veces lo que se va a decir y medir las consecuencias de lo que se va a publicar. Yo respeto todas las expresiones pero siem­pre hay consecuencias sobre las acciones pero nosotros seguiremos enfocados en generar impactos positivos para Zacatecas’.

“POR SU parte, el diputado por Morena, el Ernesto González Romo, expresó a nues­tro compañero Manuel Caldera:

‘LO PRIMERO que tenemos que hacer es reconocer la realidad que vive no sólo Jerez, sino todo el estado porque vivimos un tema complejo de violencia y un mo­mento difícil de inseguridad. Para atender el problema tenemos que reconocerlo, es triste que (Marco Flores, su compañero de partido) tenga que cerrar su negocio, pero lamentablemente es una realidad que están viviendo muchos empresarios. Aunque no concuerdo con su llamado para que no vengan a Zacatecas o a Jerez, tenemos que seguir mejorando esto y tratar de cambiar esto. Él tiene todo el derecho de alzar la voz y que haya condiciones para operar sus negocios’.

“EN TANTO, nuestro compañero Rubén Palomo Macías entrevistó al Jorge Miranda Castro, alcalde de Zacatecas, quien no estuvo de acuerdo con lo dicho por el Marco Flores:

‘“ME parece que el conducto que debió haber dirigido en principio el diputado debió ser una denuncia formal ante las instancias correspondientes, me parece que no son las formas de utilizar un papel membreteado del Congreso de la Unión para un tema personal.

“ES UN desconocimiento total y abe­rrante (pero), a final del día seremos respe­tuosos de todas las expresiones pero no las compartimos:

‘ESTE MES vamos con cuatro homi­cidios, esperamos cerrar por debajo pero aun así la percepción no nos sigue favore­ciendo. Este viernes nos reuniremos con este esfuerzo de Todos Somos Zacatecas que compartimos y aplaudimos y que nos parece que esta iniciativa debe permane­cer en la iniciativa privada para que no se contamine, esto habla de que somos más los que queremos que la gente regrese a Zacatecas porque el estado es un lugar tranquilo, seguro y se los digo yo que no tengo escoltas ni guaruras, eso habla de que trabajamos con una gran tranquilidad’.

-Y AHORA ¿por qué prende su encen­dedor, don Roberto?-.

-PARA BUSCAR al tarugo que se lo crea-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.