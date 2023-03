Mi Jardín de Flores

David, Perdió la Memoria y la Vergüenza

La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A la maestra Maribel, que ha sido una excelente funcionaria con mucha responsabilidad pública, todo mi respaldo y compromiso porque lo ha dicho nuestro señor presidente: que los conservadores a veces no solamente son mentirosos o hipócritas’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 25 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Hace con Nuestros Jóvenes lo que Quieren

DON EVERARDO Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró lo que todos los zacatecanos sabemos: el aumento de desapariciones forzadas de mujeres y hombres jóvenes.

-LO QUE a mí me llama la atención, madre Teresa, es que el Everardo Ramírez confirma que muchos de los desaparecidos forzados son jóvenes de 16 a 23 años que se dedican al cuidado de ganado y a la albañilería, por lo que los secuestran para hacerles esos trabajos a los narcos en otros estados, tal vez en Michoacán en donde esos desgraciados han estado robando miles de reses a los ganaderos-.

-INDUDABLEMENTE, que Everardo tiene los pelos de la burra en la mano y me imagino que esa información la hace llegar no sólo a David, sino al fiscal Murillo, pero pues de nada sirve porque ya sabemos que tanto el gobernador como al fiscal, les vale chetos lo que haga el narco por lo que, sospecho, que Everardo se siente frustrado pues no está en él meter al aro a los narcos-.

-ESO ES lo que dice don Everardo: ‘Generamos información con la finalidad de atender este y otros delitos, sobre todo para garantizar la seguridad y justicia en todos los casos’.

-PUES no se nota ni esa justicia ni esa seguridad llegue a los que son desaparecidos forzadamente por el narco, pero lo cierto es que eso no depende de él, sino del gobernador y del fiscal que son como la “Carabina de Ambrosio”, que no sirve más que puras vergüenzas.

“AHÍ ESTÁ el caso del joven José Francisco Zapata Alvarado, mejor conocido como ‘Zapatita’, un luchador social afiliado a Morena, quien era muy querido por mucha gente gracias a su entrega a las causas justas y populares, quien hace varios meses fue asesinado a balazos junto con otro joven.

“ASESINATOS que nomás no han sido resueltos a pesar de que este gobierno es manejado por un “morenista”; hoy sábado nuestro Diario le dedica un espacio, ya que ‘Zapatita’ hubiera cumplido, ayer viernes 24 de marzo, 26 años.

“MUCHA gente, como lo escribe nuestra compañera Nallely de León Montellano, lo recordó en su cumple y le dedicó un mural con su rostro en la fuente principal de la Plaza Bicentenario.

“NALLELY dice que en Internet mucha gente escribió que ‘él -‘Zapatita’- debería de estar con nosotros (por eso) hemos decidido manifestarnos en contra de la guerra que se ha ejercido contra el pueblo, mientras los amigos de Zapata plasmaban la rabia que les dejó el abominable asesinato de su amigo, decenas de transeúntes fueron testigos y recordaron que Zacatecas se ha convertido en un enorme cementerio.

‘LA EXIGENCIA de justicia se vuelve necesaria no sólo para las víctimas indirectas de este caso, debe extenderse también a miles de familiares, amigos y compañeros de personas asesinadas y desaparecidas por el criminal estado permanente de seguridad y violencia’.

Y LA compañera Nallely termina: ‘Los mensajes plasmados dedicados a Zapata, reflejan una clara impotencia ante la impunidad que viste al estado, pues la vida del joven activista debió terminar en otro contexto, en otro tiempo, en otra circunstancia, no es un narco-estado’.

Volaron a Estados Unidos los ‘dos mil 900 Millones de Pesos’

-EXISTE UN gran descontento ocasionado por las promesas incumplidas de don David Monreal: se comprometió a terminar con la corrupción y la impunidad y defraudó al electorado, prometió regresarle al pueblo lo robado y resultó otra falacia: don Alejandro Tello y doña Cristina huyeron a los Estados Unidos y ni siquiera los han llamado a comparecer, con todo y que públicamente lo acusó de desfalcar las arcas de Zacatecas por dos mil 900 millones de pesos.

“TAMBIÉN lo culpó del quebranto del ISSSTEZAC y de las ‘millonarias pensiones doradas’ y lo único que hizo fue quitarle la voz a don Alejandro, pues el exgobernador no ha dicho esta boca es mía, a pesar de que don Benjamín Medrano Quezada, excoordinador general de la FENAZA, quien tiene orden de aprehensión ‘por un desfalco de 60 millones 100 mil pesos’ ha cantado su inocencia alegando que quienes firmaban todos los documentados era la pareja gubernamental, o sea don Alejandro y doña Cristina, ya que por sus manos, nunca pasó un peso.

“ENTONCES, es evidente que lo del combate a la corrupción y a la impunidad fue un engaño al pueblo de Zacatecas con el único fin de ganar votos, pues ya en el poder, don David perdió la memoria”.

-Y LA vergüenza, madre Teresa, el ‘David Corleone’ perdió la vergüenza-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.