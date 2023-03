Iglesia Continuará en Contra del Aborto: Obispo Sigifredo

“Sin Embargo Debe Discutirse el Tema de la Despenalización”

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, anunció diversas actividades que realizarán dentro de la celebración de la Semana Santa y las variadas celebraciones religiosas que se plantean para estas fiestas, de igual forma comentó que impulsarán la convivencia pacífica y la seguridad en las diversas fiestas religiosas en los municipios y sus comunidades.

Dijo el prelado que la principal intención de la época es hacer conciencia sobre la población y remarcar los valores que enmarcan el dogma cristiano- católico. Enmarcó las actividades que realizarán como Iglesia en distintos puntos de la entidad, así como las celebraciones que se realizan año con año en la Semana Santa.

Además, dijo que realizarán celebraciones con prudencia, cuidando las actividades litúrgicas y civiles, para congeniar en un ambiente que promueva la paz social y el respeto a las creencias y convicciones. Dijo que además emprenderán el diálogo con las autoridades de gobierno para buscar que no se dañen los edificios e inmuebles católicos con el Festival Cultural, tanto en la realización de eventos como en las diversas actividades programadas.

Dijo, que si bien se percibe un clima de inseguridad, asimismo se realizarán diversas actividades, por lo que esperan la ayuda de las autoridades de gobierno y la sociedad en general para que cuiden las fiestas religiosas y puedan llevarse a cabo las festividades sin contratiempos.

A pregunta expresa de Página 24 Zacatecas, sobre la nueva discusión de la “despenalización del aborto” y la postura de la Iglesia, el Prelado Noriega Barceló, comentó que a pesar de que sea un tema jurídico, se debe discutir sobre el alcance y los efectos que trae para la comunidad.

Dijo: “Lo que importa es la vida, y la Iglesia estará en contra del aborto, del aborto prolongado, esto no cambia, lo que puede cambiar es la actitud que uno toma ante las personas que abortan o lo que colaboran en el aborto. La invitación es a los y las diputadas para que afronten la situación. No sé lo que haya detenido esto, la dinámica interior. Como dije la conferencia anterior, me invitaron a principios de diciembre un grupo de diputados y no sólo sobre temas del aborto, sino complejos.