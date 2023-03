Xerardo Ramírez Apoya a Ultranza al Fiscal Francisco Murillo Ruiseco

“La Comisión del Delito no Corresponde a la Fiscalía”, Dice

“No Tenía ni Para Gasolina, ni Personal Especializado ni Software”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que se realizara un llamado desde la cámara de diputados local al fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, el legislador Xerardo Ramírez Muñoz aseguró a Página 24 Zacatecas que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) no ha tocado en ningún momento ese tema.

“La comisión del delito no depende de la fiscalía, no es quien avienta a los grupos delincuenciales o a una persona a cometer una falta agravante. Los resultados derivan de una mala estrategia que se dio en la Secretaría de Seguridad Pública, todo deriva de ahí. Si la fiscalía recibió un recorte importante de recursos, donde no tenía para gasolina, personal especializado o software y así no se puede pedir resultados a una fiscalía que está sobredemandada y que tiene un exceso de trabajo”, aseveró.

El diputado aseguró que se le tiene que dar un voto de confianza al fiscal ya que considera que ha hecho el mejor de sus esfuerzos y señaló que la fiscalía no es la respuesta a la crisis que se vive en el estado. Añadió que todo deriva en la prevención del delito.

“No hay una política de prevención en el actual gobierno, no hay una política de seguridad en el estado que haya dado los resultados que se requieren. Nos enteramos que hay 14 detenidos de un operativo exitoso y esos son los detenidos y la fiscalía deberá de actuar con todas las evidencias que se tienen y con todos los elementos probatorios para que pase al poder judicial y la cadena pueda continuar”, apuntó.

Finalmente Xerardo Ramírez fue cuestionado sobre el voto de confianza que realiza al fiscal, a pesar del clamor social que exige resultados y atención por parte de Francisco Murillo, a lo que respondió que las manifestaciones son respetables y reiteró que el fiscal cuenta con su respaldo, al igual que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina.