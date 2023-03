Mi Jardín de Flores

Defender lo Indefendible

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 27 de marzo de 2023.

QUÉ MAL se vio el señor diputado don Xerardo Ramírez Muñoz, al intentar defen­der lo indefendible: la mala actuación del señor fiscal general de Justicia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, no tiene defensa posible su incapacidad para detener la violencia y la incapacidad que ha echado raíces en mi amado Zacatecas.

-EN EFECTO, madre Teresa -responde doña Petra-, pues está visto que el Pancho Murillo no saca un perro de la milpa, el hom­bre debe de tener cientos o miles de carpetas de investigación sepultada con el polvo del olvido y en esto sí le atinó el Xerardo Ramírez: tiene mucho trabajo por hacer-.

-ES ABSURDA la defensa que hace el diputado petista del fiscal Murillo, porque la cajeteó gacho al decir que ‘la comisión del delito no depende de la fiscalía, no es quien avienta a los grupos delincuenciales o a una persona a cometer una falta agravante. Los resultados derivan de una mala estrategia que se dio en la Secretaría de Seguridad Pú­blica, todo deriva de ahí. Si la fiscalía recibió un recorte importante de recursos, donde no tenía para gasolina, personal especializado o software y así no se puede pedir resultados a una fiscalía que está sobre demandada y que tiene un exceso de trabajo’.

-CLARO está que ‘la comisión del delito no depende de la fiscalía’, como bien lo dice, pero sí está en duda el que ‘la fiscalía no es quien avienta a los grupos delincuenciales o a una persona a come­ter una falta agravante’, porque los que conocemos de qué lado masca la iguana en la Fiscalía y en los cuerpos policiacos zacatecanos, sabemos de la descarada com­plicidad de muchos malos elementos que forman parte de la delincuencia organizada, basta recordar al súper policía Gustavo Domínguez Saldívar, jefe de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que tenía estrecha re­lación y complicidad con el narco y cuando estaban a punto de capturarlo, desapareció o lo desaparecieron: Gustavo Domínguez era, además el brazo derecho y amigazazo del propio fiscal Murillo. Y eso todos los cuerpos policiacos lo sabían.

“PERO NO nos desviemos: Murillo es un cartucho quemado y de las tarjetas de investigación sepultadas no quiere saber nada, es más, le enferman. Ahora, Murillo recibió este año un cuantioso aumento a su presupuesto; es el más grande recibido en la historia de la Fiscalía de Zacatecas, sin embargo el trabajo del fiscal cada vez está peor: no abona nada a la paz y la tranquili­dad del estado.

“XERARDO defiende a Murillo y comete otro grave error al decir que ‘no hay una política de prevención en el actual gobier­no, no hay una política de seguridad en el estado que haya dado los resultados que se requieren. Nos enteramos -continúa- que hay 14 detenidos de un operativo exitoso y esos son los detenidos y la fiscalía deberá de actuar con todas las evidencias que se tienen y con todos los elementos probatorios para que pase al poder judicial y la cadena pueda continuar’.

“AQUÍ el pedo no es que sean 14 (por cierto sólo presentaron a la prensa cuatro y no 14 changos): con uno que hubieran detenido con ese tienen para investigar a qué grupo pertenece, quien es el ‘patrón’, donde vive y cuántos son los de esa célula. Y esto le toca a investigar a Murillo, pero pues nunca ha dado pie con bola ¿no puede o no quiere?

“TAMBIÉN asegura Xerardo que ‘no hay una política de prevención’, cuando todos sabemos que sí la hay, que no es efectiva es cierto, pero si lo fuera ¿para qué necesitaríamos una fiscalía? La Fisca­lía entra en acción cuando ya el delito está consumado y el éxito de su chamba consiste en la investigación y en el aporte de las evidencias para consignarlas ante el juez -con o sin detenido-, para que el juzgador obsequie o no la orden de aprehensión que debe cumplimentar la Fiscalía, o cualquier autoridad en caso necesario.

“ASÍ LAS cosas, lo único que hizo el diputado del PT fue el ridícula. Ahora, otra cosa: según fuentes dignas de todo crédito, el fiscal Murillo ya está hasta la madre de su chamba y pide a gritos que lo releven, sólo que David no quiere, así de simple: y si se diera el caso, me dicen que Murillo se colgaría un nopal en pecho y espalda y de rodillas iría a la Villa de Guadalupe a darle las gracias a la Morenita del Tepeyac, por desafanarlo de esa responsabilidad. Así están las cosas”.

-ENTONCES, ¿aquí vale ese dicho de ‘no me defiendas compadre’?-.

-ES CORRECTO. Murillo ya está hasta el tuétano de esa responsabilidad: los más de cinco mil asesinatos de 2016 a la fecha, le han de pesar, perdón por la expresión, ‘un chingo’-.

Cinco mil Almas Arrancadas de Tajo

–CINCO MIL almas arrancadas de tajo en poco más de seis años seis meses son muchísimas: un océano de sangre, a esas agrégueles las desapariciones, los secuestros que formarían un gran camposanto-.

-PUES A lo mejor son otro tanto, madre Teresa, y otro tanto más que han cambiado su lugar de residencia a otros estados e incluso al extranjero, pues como dice el Alberto de Santiago Murillo, presidente de agricultores y áreas pecuarias del estado, a nuestro compañero Rubén Palomo Ma­cías: ‘la inseguridad ha golpeado mucho al campo zacatecano debido a las extorsiones y desapariciones, lo que ocasiona que los agricultores emigren a las ciudades y lugares donde se sientan más seguros.

‘ADEMÁS esto se suma a otros factores como la cuestión climática y precios injus­tos, con esto el campo se encuentra en total abandono porque las medidas que toman los gobiernos no son las adecuadas para que nosotros avancemos, en ese sentido necesi­tan de aplicarse bien los gobiernos federal y estatal porque nada más vemos que no avanzamos en la medida que lo requerimos’.

“EL ALBERTO -continúa doña Petra-ve lo que todos los zacatecanos vemos: ‘Se puede ver a los cuerpos de seguridad solamente gastando gasolina, haciendo movimientos pero sin resultados, no se ve que la Inseguridad disminuya’.

“Y REITERA: ‘El campo está en abandono y esto traerá repercusiones, más adelante habrá escasez de alimentos y si eso pasa habrá carestía en todos los sentidos, la paz social se viene a romper y se suma a todos los factores que están haciendo que esto no camine’.

“ADEMÁS, dijo que el ‘David Corleone’ con tal de salir en la foto dice puras mentiras, pero pues todo sabemos que no es así porque en la realidad estamos mal:

‘LA INSEGURIDAD sigue, no hay protección, día a día vemos que hay des­aparecidos y que a la gente la siguen ase­sinando, solo nosotros lo vemos pero las autoridades no’.

-LA DECLARACIÓN del Alberto con­firma lo que dice mi ‘cabecita de algodón’: el pueblo es sabio y cada día está más in­formado y politizado-.

-ES CIERTO: ya nadie se traga las pro­mesas de David, estoy seguro que en estos momentos, si se llevará a cabo la revocación de mandato, el pueblo lo sacaría de Palacio de Gobierno-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.