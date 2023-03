“Exhorta MC a Diputados Dictaminar la Iniciativa de Despenalización del Aborto”

Pónganse a Trabajar, Para Eso les Paga el Pueblo: Margarita Díaz

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, integrantes del partido político MC exhortaron a los dipu­tados de la LXIV Legislatura a dictaminar y votar a favor o en contra la despenalización del aborto en Zacatecas, cuya iniciativa presentada por colectivos feministas locales tiene 180 días de retraso.

Por lo anterior, anunciaron que harán presencia en el Congreso del Estado para presentar dicho exhorto por escrito, con la finalidad de ejercer presión para que se dictamine la iniciativa a la brevedad, pues en un inicio, el término para dictaminar era de 40 días los cuales han sido rebasados.

En este contexto, Margarita Díaz, militante activa de MC, recordó que una vez presenta­da la iniciativa de manera formal a la legisla­tura, existía un término de 40 días para que se emitiera dictamen y posteriormente se llevara a cabo la votación en el pleno, sin embargo, hasta el momento las y los diputados han alargado el proceso legislativo.

Por ello, dijo, “solicitamos que acudan a trabajar, los ciudadanos estamos hartos de su indolencia, se les paga porque vayan a legislar, no les estamos pidiendo un favor, no acudir a trabajar no es un posicionamiento político, es evadir un tema que impacta directamente a las niñas y adolescentes zacatecanas”.

De igual manera, la militante partidista resaltó la importancia del respeto al estado laico, y solicitó a los diferentes actores polí­ticos y líderes religiosos a respetar las leyes separándolas de los asuntos de la iglesia, pues reiteró que “la agenda religiosa no debe convertirse en una agenda legislativa para los derechos de las mujeres”.

Advirtió que, se apruebe o no se apruebe la iniciativa, los abortos seguirán existien­do, sin embargo, la razón de exigir que se despenalice esta acción, es impedir que se criminalice a las mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos, así como la disminución de muertes a causa de abortos clandestinos.

“Si los diputados viven en ‘Fantasilan­dia’, donde no ocurre nada y donde viven alejados de la realidad del pueblo, están muy equivocados; llegó el momento de que entiendan que las mujeres exigimos nuestros derechos, necesitan estar al servicio del pueblo que los eligió”, concluyó.