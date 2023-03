Comerciantes Cierran sus Negocios Porque el Narco les Exige Pago de Piso: FAO

“A Comerciantes de Guadalupe les Exigen 15, 20 mil Pesos Quincenales”

* “Ranchos de Jerez, Fresnillo y Loreto se Están Quedando Solos”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, comentó en entrevista con Página 24 Zacatecas que no se pueden esperar buenos resulta­dos por parte del fiscal del estado, Francisco José Murillo Ruiseco, ya que la situación de Zacatecas es muy crítica y han aumentado los índices delictivos.

“Tenemos ejemplos claros: en Gua­dalupe hay gente conocida a la que se le está exigiendo derecho de piso. Tienen muy asoleados a los comer­ciantes y el fiscal no pone a tención en eso a pesar de que hay denuncias. La gente está asustada y como no hay resultados se la piensan muchas veces en denunciar, hay gente a la que les están pidiendo hasta 15 mil o 20 mil pesos por quincena y pues prefieren cerrar sus negocios para irse a otros lados”, comentó.

Faustino Adame señaló que los casos de violencia en algunos municipios están provocando que los jóvenes del estado prefieran migrar a otras entidades e incluso a otros países ya que en muchas ocasiones al poner las denuncias se reciben represalias por parte del crimen organizado.

“Se están quedando solos los ran­chos en Jerez, Loreto y Fresnillo. El tema de que la fiscalía no tiene re­curso creo que es un pretexto porque dinero si hay, los diputados autori­zaron dinero para la administración de justicia y se dio más dinero. Que no quieran actuar es otra cosa y creo que el fiscal no pone atención, debe comparecer ante la legislatura ya que el fiscal continúa sin rumbo”, aseveró.

El coordinador del FPLZ aseguró que el trabajo del fiscal es mera si­mulación ya que el trabajo de la Fis­calía General de Justicia del Estado (FGJEZ) no disminuye y se puede comprobar por toda la ciudadanía.

“La gente está temerosa de ir a de­nunciar porque denuncian y vienen las represalias, es un fiscal que no le ha funcionado a Zacatecas real­mente”, remató.