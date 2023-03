Los Wixárikas Hemos Sido Víctimas del Crimen Organizado: López López

“Pero las Autoridades no nos Escuchan”

Por Rubén Palomo Macías

Alejandro López López, presidente de artesanos wixárikas, comentó a Página 24 Zacatecas que la liberación de una familia perteneciente a nuestra comunidad fue una gran noticia para los wixárikas que se encuentran en el estado, sin embargo aseveró que la comunidad debe estar más unida para tomar acciones de protección ante la violencia y la inseguridad que existe en Zacatecas.

“Yo les he preguntado a los compañeros, nos hemos reunido para determinar qué acciones tomar. Tal vez se necesitaría hacer algún plan entre nosotros ya que la inse­guridad no es como antes. Hasta los que vienen de la sierra han preguntado el por qué no hacer una mejor estrategia para que no nos vuelvan a ocurrir cosas relacionadas con el crimen organizado”, mencionó.

Alejandro López señaló que las ventas de sus artesanías ya no las puede realizar de la misma forma que hace algún tiem­po debido a que los hechos de violencia se registran a cualquier hora del día, sin embargo sus productos los tiene que recoger temprano para no exponerse al caer la noche.

“Además hay que cuidar a la familia, tenemos que cuidarnos y saber cómo protegernos. Hemos pensado en mani­festarnos, como muchos lo han hecho, pero queremos que alguien nos oriente para saber cómo se hace, lo que estamos seguros es de que nosotros no vamos a destruir como lo hicieron en una marcha pasada”, mencionó.

El representante de artesanos wixárikas aseveró que su manifestación solamente busca que sean escuchados a lo que tienen que decir y añadió que dicha manifesta­ción se realizará más adelante.

“Estaría muy bien que nos dejaran manifestarnos ya que hasta el momento hemos tenido algo de apoyo por parte del estado pero apenas estamos empezando a conectarnos con quien nos va a orientar y así poder lograr que nos hagan caso. Nos tachan de que cuando pasa algo con la comunidad es por involucrarnos con el crimen organizado, a veces pasa y a veces no, algunos jóvenes se van por el dinero pero otros trabajan de forma obligada, a veces se los llevan a trabajar por la necesidad y a veces porque no queda de otra”, finalizó.