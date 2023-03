“Necesario Legislar Sobre la Despenalización del Aborto”

La Ley no Puede Condicionarse a Presiones Sociales: Figueroa

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado local independiente, José Luis Figueroa Rangel, exhortó a sus homólogos a abordar los temas pendientes y sacar adelante reclamos e iniciativas sociales, como en el caso de la despenalización del aborto, sobre todo porque han dejado de lado otros aspectos prioritarios como la inseguridad, la falta de desarrollo económico en el estado y otros.

Dijo que el tema es internacional y que ya varias naciones han considerado la “despenalización”, obligando a siste­mas de salud a generar condiciones para las mujeres. Expuso que es necesario legislar en la materia, sobre todo porque a nivel nacional ya se discutió y existe una postura de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Me parece algo “bárbaro” que ahora que se discute en vivo en las comisiones unidas, se esté regresando a algo que no tiene ya oportunidad, es decir que escu­char posturas y debatir. No obstante los diferentes grupos, tanto los “Provida” como las colectivas feministas, que quie­ren que se termine el proceso. Si es un no, no hay problema y tengamos que recurrir a instrumentos, buscando al Poder Judicial y a la Suprema Corte. Ni siquiera estamos condenando, algunos nos llaman asesinos sin tomar todavía una decisión, por lo que el proceso se tiene que cerrar. No estamos haciendo un delito, pero tampoco pode­mos correr la suerte de retroceder, por lo que se tendrá que recurrir a jurisprudencia. Pero los diputados y diputadas tenemos que decidir y terminar con el proceso, sobre todo por parte de una iniciativa ciudadana que está regulado el proceso”.

“Entonces debemos hacerlo con todo cuidado, no vayamos a impactar más o vayamos a omitir. Corresponde hacer un proceso legislativo adecuado. Es nece­sario que se concluya el proceso. Creo que esta Legislatura debe determinarlo, no comparto que tenga que irse al Parla­mento, pero si las comisiones no tienen claro el proceso, necesitan que la ciu­dadanía venga a darles luz. Pero vemos muy claras las posturas, no falta dar luz a nadie, sino que hace falta que atenda­mos la línea del proceso legislativo y lo concluyamos. Por eso hago el exhorto a que las comisiones lo traigan al Pleno las conclusiones y su proyecto de dictamen. Que se determine, quien vaya a votar a favor o en contra. Porque tenemos que respaldar la legalidad, porque para eso somos diputados y esa es nuestra labor. No debemos ceder la cuestión legislativa por cuestiones y presiones sociales, por­que es lamentable que se concesione el trabajo legislativo por presiones, pactos o acuerdos; mientras que no se respeta el Estado de Derecho”, destacó.