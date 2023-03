Mi Jardín de Flores

Tenemos un Panorama Desolador

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘David Monreal, Sigue Siendo el Gober­nador Peor Calificado del País’: Fernan­do Galván Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 29 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

POBRE ZACATECAS, la verdad. La soberbia no solamente le está haciendo mucho daño a don David Monreal Ávila al sostener en su cargo al señor fiscal don Francisco José Murillo Ruiseco a pesar de su incapacidad en la procuración de justicia y el combate a la impunidad, sino también al sufrido pueblo de Zacatecas que ya no halla la puerta por tanta delincuencia, como hoy miércoles lo declara don Faustino Adame Ortiz a nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

¿CÓMO ES posible que los Malos Orga­nizados sigan exigiendo a los comerciantes el llamado ‘pago de piso’ y la Fiscalía Ge­neral de Justicia del Estado no haga nada al respecto, cuando continuamente a esos em­prendedores les arrancan la vida a balazos?

¿CUÁNTOS dueños de tiendas de aba­rrotes, de puestos de comida, de barberías, de talleres mecánicos, de autolavados y otros negocios más han sido sacrificados por no pagar las ‘cuotas’ exigidas?

DON FAUSTINO Adame, un luchador social muy bien informado, constantemente denuncia los excesos de la delincuencia, pero para don David son como las llamadas a misa: las ignora.

‘TENEMOS ejemplos claros -dice don Faustino-: en Guadalupe hay gente conocida a la que se le está exigiendo derecho de piso. Tienen muy asoleados a los comerciantes y el fiscal no pone a tención en eso a pesar de que hay denuncias.

‘LA GENTE está asustada y como no hay resultados se la piensan muchas veces en de­nunciar, hay gente a la que les están pidiendo hasta 15 mil o 20 mil pesos por quincena y pues prefieren cerrar sus negocios para irse a otros lados’.

-Y ES cierto, madre Teresa, ¿cuántas veces hemos comentado de gente que acu­de ante el Ministerio Público a denunciar tal o cual crimen y a la salida ya la están esperando delincuentes para amenazarla de muerte si ratifica su querella? La Fiscalía y todas las corporaciones de seguridad, en mayor o menor parte, están infiltradas por la delincuencia organizada-.

-SIN EMBARGO, David se resiste a lim­piar las corporaciones policiacas comenzan­do por la Fiscalía, una célula de su ‘herencia maldita’, que pasó a ser su ‘herencia bendita’ porque inexplicablemente se aferra a ella, ¿qué oscuros intereses tendrá al sostener a un fiscal que ha demostrado su incapacidad en el cargo?-.

-YO CREO que don David tiene otros intereses que no son ni el combate a la inse­guridad y a la violencia, pues como bien lo dice el señor Adame: ‘por la inseguridad y la violencia,muchos jóvenes prefieren migrar a otras entidades e incluso a otros países ya que en ocasiones al poner las denuncias se reciben represalias por parte del crimen organizado:

‘SE ESTÁN quedando solos los ranchos en Jerez, Loreto y Fresnillo -abunda don Faustino-. El tema de que la fiscalía no tiene recursos creo que es un pretexto porque di­nero sí hay, los diputados autorizaron dinero para la administración de justicia y se dio más presupuesto.

‘QUE NO quieran actuar es otra cosa y creo que el fiscal no pone atención, debe comparecer ante la legislatura ya que Mu­rillo continúa sin rumbo’, remata el señor Adame.

David Monreal, el Gobernador Peor Calificado del País

-OTRA VOZ que se levanta es la del ex­diputado Fernando Galván Martínez, gente de izquierda que comienza a desencantarse del gobierno de David, ‘pues a pesar de que Zacatecas anda muy mal en seguridad y economía, él y su gabinete no hacen nada para terminar con esos problemas, lo que ha ocasionado que el estado y el gobierno de David permanezcan en los últimos lugares en cuanto a seguridad y desarrollo:

‘INCLUSO hay muchas voces exigiendo los cambios necesarios-continúa Fernando-, pero para que cambie la mala imagen del gobierno, creo que el gobernador David Monreal tiene que poner mano dura porque los funcionarios e instituciones no le ayu­dan, por lo que nunca saldrá de los últimos lugares de aceptación. Por lo que si no da un golpe de timón y no se rodea de funcionarios capaces, continuará en los últimos lugares de aceptación’, aseguró.

“OTRO de quien Fernando se queja -dice don Roberto- es de Oswaldo Caldera Murillo, director de Policía de Seguridad Vial, ‘pues los tránsitos siguen exigiendo dinero por todo a los campesinos de los municipios, como si fuéramos nosotros unos delincuentes. Sobre todo en Fresnillo, Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama, entre otros. Ellos hacen de las suyas con los campesinos que no tienen al corriente sus vehículos. Entonces los transan con diversos temas, con la carga, con los documentos, con las infracciones, entre otros. Por lo que hacemos un llamado para que David Mon­real gobierne con los ciudadanos y no con los malos funcionarios’.

Venta de Drogas por Internet

“PARA el Gustavo Serrano Osorio, secre­tario de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas -toma la palabra doña Petra-, las llamadas ‘tienditas’ donde se venden drogas están en vía de desaparecer, no por falta de clientela sino porque el narco está distribu­yendo las drogas vía facebook, Instagram y otros medios virtuales:

‘ESTE FIN de semana -dijo Gustavo Serrano- se detuvo a algunos muchachos con droga, gracias a la información de estas detenciones sabemos que la droga se ofrece a través de las redes sociales ya que hay nuevas modalidades, ya no es la clásica tiendita y punto de venta, ahora ya se está encargando la droga a través de estas redes donde se ofrecen diferentes variedades de drogas. Esta vez se decomisó cannabis de color morado.

‘ACABAMOS DE hacer cuatro deten­ciones con esta nueva modalidad de venta, estamos coordinándonos con la fiscalía y la policía cibernética de la Policía Estatal Preventiva (PEP) buscando los medios para poder combatir este problema. Hasta el momento sólo se han detectado estos cuatro perfiles, obviamente al sentirse identificados y amenazados los vendedores cambian de perfiles e inician con la misma dinámica’.

“EL GUSTAVO dijo a nuestro compañe­ro reportero Rubén Palomo que el narco cita a los compradores en algún lugar en donde encuentran la droga escondida en algún punto, o bien se lleva a domicilio: ‘los perfiles -remata el jefe policiaco- ofrecen la droga descaradamente en redes, por eso invito a los padres de familia que estén muy al pen­diente de los jóvenes y que los mayores de edad también sean conscientes de que estos productos generan graves daños a la salud’.

-En tienditas o por internet o por encargo, sea como sea la compraventa de drogas exis­te -dice don Roberto- porque las autoridades se corrompen, para que se hacen pendejas, pues no hay poder más grande sobre la faz de la tierra que el gobierno.

‘Y aquí les va un pequeño botoncito de muestra de ese poder: ‘Como resultado del trabajo de análisis e investigación, las fuer­zas de seguridad desarticularon una célula delictiva en la zona sureste de Zacatecas; detuvieron a siete personas y aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga’, reza el boletín de prensa enviado y publicado en nuestro diario hoy miércoles.

“Fíjense el detalle: ‘como resultado de tra­bajo de análisis e investigación’, ¿ahora sí ya van a utilizar los grupos de inteligencia para detener el crimen organizado?, pregunto.

Pero no fue todo: hubo otro caso más: la detención de seis narcos (dos mujeres y cuatro hombres) con 98 kilos de marigua­na, armas, cargadores, cartuchos y cuatro camionetas.

En menos de 24 horas detuvieron y encar­celaron a trece narcos, con drogas, armas, parque vehículos, ¡quihúbole!, ¿verdad que sí se puede limpiar de narcos el estado?

“Ojalá y esto haya sido el despertar de David: en la detención de esos criminales no hubo un sólo muerto, vamos, ni un herido, así es que señores, dejen de ser cómplices del narco y denle duro, sólo así se recuperará la paz y la tranquilidad.

“Sin embargo los asesinatos continúan: en Ojocaliente mataron a balazos a un hombre, lo colgaron de un árbol y dejaron un narco­mensaje; previamente la víctima había sido secuestrada y torturada.

“En otro caso, sucedido en Fresnillo, un hombre fue privado de su libertad: ayer por la madrugada, a eso de las 4:00 horas, tres criminales lo sacaron violentamente de su casa y lo desaparecieron; además le robaron una camioneta Toyota modelo 2010.

Para la Reflexión: (cabecita)

Yo no sabía que los maestros rurales del programa Alternativas Bachiller, ganan 3 mil pesos mensuales, tampoco sabía que este pinche gobiernito de miércoles les adeuda tres meses de sueldo a más de 400 maestros del susodicho programa, como lo denuncia la maestra Iveth Jara.

“Y perdón por la expresión, pero esta acción de David carece de madre: en una de sus borracheras se gasta más que los tres meses que se le adeudan a un maestro del susodicho programa”.

-Estoy -dice doña Petra- anonadada, esto es para Ripley: no lo puedo creer: está el dinero pero no pagan a esos mentores de Fresnillo, Villa García y Loreto, yo creo que David u otro caca grande lo metió a inversión y se están chingando los interese-.

-Yo recuerdo -cierra don Roberto- que esa insana y corrupta costumbre la tenía Ricardo Monreal cuando era gobernador-.

-¿Creen ustedes que la Maribel Villal­pando Haro, secretaria de de Educación de Zacatecas, sea sometida a juicio político por desacato y burlarse del Poder Legislativo, o el David la salvará porque según él la secre­taria es víctima de ‘violencia de género’?-.

-Es una lucha de poder a poder, y yo creo que el Ejecutivo salvará a su secretaria que, si ignoró a los diputados, fue porque David así se lo ordenó: en la secretaría de Educa­ción están ocultando muchas corruptelas-.

-El que salió con banderas desplegadas es el Pelón Murillo, presentó un informe muy mamuco y varios de los diputados -incluso unos que pedían su cabeza- casi lo sacan en hombros. Pura farsa!

-¡Qué de cosas! Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.