Diputados Agilizan Bajar al Pleno la Despenalización del Aborto y Juicio Político a Secretaria de Educación

No es Grave la Falta de Maribel Villalpando: Diputada Galván

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa, llevada a cabo en el vestíbulo del Congreso del Estado, integrantes de la Junta de Coordinación Po­lítica de la LXIV Legislatura, fijaron postura con respecto a varios temas “álgidos” que fueron controversia en la semana, entre ellos la despenalización del aborto y el juicio po­lítico a la secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, entre otros.

Asistieron Enrique Laviada Cirerol, presidente; Maribel Galván Jiménez de Morena; José Juan Estrada Hernández por el PRI; José Guadalupe Correa Valdez del PAN; Xerardo Ramírez Muñoz por el PT y José Luis Figueroa Rangel (Independiente).

El diputado Enrique Laviada Cirerol, desta­có que la agenda legislativa presenta avances en diversos temas como la ley del agua, ade­más de migración para una ley de atención a migrantes, así como la reforma constitucional para dotar de facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); reformas al Código Penal, con iniciativas para abonar a la seguridad pública; la ley de Revocación de Mandato, entre otros.

En el uso de la voz, el diputado José Juan Estrada Hernández detalló que trabajarán en temas de migración, sobre todo para preparar una actualización de la ley para atender a las familias que se encuentran en una situación de migración, por lo que se podrá reformar la ley existente. “En la mi­gración hasta los términos han cambiado”, expuso sobre el panorama jurídico de las instituciones hacia estos grupos vulnerables.

Xerardo Ramírez Muñoz, diputado por el PT, comentó que desde su bancada bucarán dar formalidad a diversas leyes, entre ellas la de salud y otras reformas. Recordó que han presentado iniciativas para incluir un tamiz neurológico obligatorio en las instituciones de salud, como parte de un tema preventivo. También mencionó que buscan que se reco­nozca la ozonoterapia como un tratamiento alternativo. Así como el planteamiento del cambio de horarios laborales para el personal médico de internos en pregrado y residentes que están en las instituciones públicas, para que no se permitan guardias de más de 24 horas.

Sobre el tema de la despenalización del aborto, comentó que será importante abrir el debate para la interrupción del embarazo, “tema relevante que sucedió esta semana en el Congreso del estado, que por fin se instaló la Comisión y el análisis con las diferentes posturas de las y los diputados. Empezamos a analizar este tema que sin duda es una situa­ción que divide opiniones, pero que sin duda se tiene que revisar y discutir en el Pleno”.

De igual forma, Xerardo Ramírez, celebró que se aprobó el proceso de juicio político contra la secretaria de educación Maribel Villalpando Haro, solicitando a la Jucopo para que a la brevedad se baje la propuesta para saber quiénes integrarán la comisión para dar seguimiento a este caso.

Por su parte, Maribel Galván Jiménez, diputada por Morena, comentó que les inte­resa la gestión de los recursos hídricos que permita una norma para los usos del agua. También destacó que la aprobación para el inicio de un juicio político a la secretaria de Educación, por lo que mencionó que este juicio es “un despropósito y una contra­vención a sí misma al texto constitucional”.

“Esas faltas no las establece la Constitu­ción, sino que nos tenemos que remitir a una Ley Reglamentaria, con la Ley General de Responsabilidades Públicos, que se refieren a faltas graves, por ejemplo el peculado, co­hecho, malversación; pero el hecho de que no haya venido una funcionaria a rendir cuentas, no está contemplada como falta grave”.