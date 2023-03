Los Migrantes no Tienen Derechos Humanos, son Vulnerados: Estrada

“Los Centros de Atención Están Sobrepoblados”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado migrante, José Juan Es­trada Hernández, señaló a Página 24 Zacatecas que la pérdida de vidas en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez fue algo terrible y cada que algo mediático pasa es cuando se visibiliza el problema, sin embargo estos asuntos ocurren diariamente.

“Hay una crisis migratoria profunda en México de ingobernabilidad migratoria, no solamente hacia el norte también en el sur. Las deportaciones pasan por Zacatecas cuando no es la ruta más fácil y eso lo hacen para que los migrantes batallen más y no intenten regresar a Estados Unidos de América, eso es una violación total a los derechos humanos”, comentó.

El legislador señaló que el tren que pasa por el estado luce lleno de migrantes en una ruta alterna buscando no ser deteni­dos por las autoridades, las cuales están rebasadas.

“Los migrantes deberían tener ga­rantizados sus derechos humanos en el país pero lo que hemos visto es que los centros de atención están sobrepoblados. Habría que checar los reportes en la Comisión Nacional de Derechos Huma­nos (CNDH), en Zacatecas tenemos el mejor centro del norte del país pero no quiere decir que no esté sobrepoblado, estuvimos ahí hace algunos días y había muchísima gente ahí adentro”, añadió.

Estrada Hernández señaló que su visita no duró mucho porque fueron sacados rápido del lugar, al cual asistió acompa­ñado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Maricela Dimas Reveles, la cual tiene injerencia y autoridad para hacer supervisiones y auditorías en el momento que ella quiera.

“Tal vez habría unos 200 migrantes en el centro de aquí, no sé que tanta capacidad tenga, están muy bien las ins­talaciones y que bueno, ojalá todos los centros en el país estuvieran como este pero cuando dicen que es el mejor ima­ginen como estarán los peores”, finalizó.