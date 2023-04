Mi Jardín de Flores

Revocación de Mandato

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Al Gobierno del Estado le urge una cabeza, brazos, piernas, le urge dirección, conducción, estrategia y cerebro, porque el tema de la inseguridad no va a parar, está latente: Lupita Medina Padilla.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 29 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

LEVANTARON ámpula las declaraciones que hizo la señora exdiputada Lupita Medina Padilla, en torno a los pobre resultados en materia de inseguridad y economía que ha tenido don David Monreal al frente de la gubernatura de Zacatecas.

-MUY CERTERAS, madre Teresa, muy certeras: la Lupita donde pone el ojo analiza correctamente los hechos y no es la primera ocasión que revuelca al ‘David Corleone’, fue clietazo en otras ocasiones, pero hoy le volvió a dar una buena barrida y trapeada, al señalar que:

-ES QUE David -toma la palabra don Roberto- se pone de pechito: presume de lo que carece, así de sencillo, pues como dice Lupita (suspira) ‘el gobernador sigue sin darle a Zacatecas la atención que necesita.

‘TIENE QUE ejercer mano dura y acciones contundentes, insisto que la estrategia de seguridad sigue fallando primero porque el gobernador del estado no está asumiendo sus funciones como tal’.

-PUES SÍ, la señora Lupita tiene razón, don David no debe de olvidar que el Talón de Aquiles de un gobierno es la policía y si esa policía actúa mal debe poner orden, pues es su responsabilidad; también me gustó el mensaje que la exdiputada mandó a la ciudadanía: ‘No olviden que el Congreso del Estado aprobó el ejercicio de revocación de mandato, lo que podría ser funcional para que la ciudadanía ejerza su derecho de cambiar de gobernador si David Monreal no da resultados favorables para el estado’.

-SENTARÍA un precedente a nivel estatal porque a nivel federal ya está: la gente votó para que mi ‘cabecita de algodón’ continuara hasta la culminación de su mandato.

“DE UNA cosa estoy segura: si en estos momentos se llevará a cabo la revocación de mandato, la mayoría de los zacatecanos votaríamos a favor de que se fuera: David salió peor que el ‘RaTello’, nos defraudó a las primeras de cambio”.

Fue un ‘Puercocidio’, Ahora Hasta los Animales la Llevan

AHORA LOS narcos van contra la Unión de Productores de Porcinos (UIP), en ese infierno en que está convertido Fresnillo.

“LOS NARCO hicieron un desmadre en las instalaciones de la UIP, tiraron alrededor de 70 balazos sin ton ni son y mataron, al menos, ocho puercos y 10 más resultaron baleados.

“CREO que el ataque armado tan sólo fue un aviso, porque de lo contrario hubieran matado a todos los marranos y, como se rumora, les están cobrando varios miles de pesos de cuota quincenal, por el llamado ‘cobro de piso’, habrá que ver qué sucede.

“PORQUE no es justo que a toda la gente que tenga una tienda, un negocito, una empresa, también tenga que pagarle impuestos a los narcos, si es así entonces el éxodo de zacatecanos a otros estados y al extranjero, aumentará, pues los negocios no dan para sostener un gobierno inepto y, al mismo tiempo, a un grupo criminal.

“Y MIENTRAS tanto, el pueblo sigue pagando su alta cuota de sangre al narcogobierno: en Valparaíso mataron a balazos a dos hombres, los encobijaron y fueron a tirar sus cuerpos a un costado de la carretera estatal que conduce a Huejoquilla. Antes, los habían secuestrado y torturado. Por supuesto, no hay detenidos: transitan las carreteras trasladando cadáveres como Juan por su casa.

“EN FRESNILLO asesinaron a balazos a una mujer en su propia casa y dejaron gravemente herida a otra, que está muy grave en el Hospital General. Esto sucedió en la calle Dolores, colonia Miguel Hidalgo, a eso de las 3:30 de la tarde, o sea a plena luz del día. ¿Detenidos? No, no hay detenidos”.

-EL QUE anda cantando victoria es el ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral, pues pregona que ‘los resultados han sido satisfactorios, motivados por actividades de inteligencia en el campo’-.

-INDUDABLEMENTE, como lo comenté ayer, el secretario de Seguridad Pública resultó con más huevitos que su antecesor Adolfo Marín Marín, y también más ducho que el inepto de su tocayo Arturo López Baza, experto en colocarse corcholatas en sus uniformes de súper policía, pero dista mucho de que ‘la gente se siente más segura’, como hoy viernes lo declaró Medina Mayoral a nuestro compañero Manuel Caldera.

“QUE VAYA y se lo diga a la gente de Torreón, Coahuila, a ver qué le contestan, ya dijeron que, por lo pronto, no vendrán al Festival Cultural, no quieren que les pase lo mismo que a los empresarios Alejandro Silveyra Estrada y Lorenzo González Villarreal, a quienes asesinaron a balazos en dos asaltos diferentes, pero en la carretera Torreón- Zacatecas, a la altura de Río Grande.

-CRÍMENES muy parecidos: a don Alejandro le hirieron a su hija, y a don Lorenzo a su hijo-.

-MAÑANA sábado (hoy) comienza el Festival Cultural allá en la capital del estado y, que yo sepa, nadie de Chalchihuites va a ir como en años anteriores pues corremos peligro tres veces-.

-¿TRES veces?-.

-SÍ: IDA a Zacatecas y vuelta a Chalchihuites y la permanencia en Zacatecas, son tres desafíos. Me dicen que mejor van con don Pancho a comprar palomitas y se quedan en casa viendo películas en Netflix-.

-PUES no es mala idea-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe -.