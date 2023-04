David, Deshumanizado

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si no hay honestidad, difícilmente podremos ver los resultados de la transformación en la sociedad. Siempre lo he dicho: la honestidad da resultado: la Cuarta Transformación no puede tener marcha atrás. Requiere un paso más por el bienestar del pueblo de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.