Mi Jardín de Flores

Fresnillo, un Verdadero Infierno

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La justicia social es el antídoto ante el avance de la ultraderecha registrado hoy en el mundo. Hay que buscar la paz y acabar con las guerras, las cuales destruyen y matan.El drama peor es el negocio de las armas. Con un año en el que no se fabriquen, se acaba el hambre en el mundo’: Papa Francisco.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 2 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡AY, DIOS de mi Vida! La violencia letal cada vez está peor: los Ríos de sangre diariamente se desbordan, ¿cuándo terminará esta letal pesadilla?

“¡Regresa Miguel…!”

-¿CUANDO tendremos un gobernador que realmente cumpla con su trabajo y no traicione al pueblo? “¡Regresa Miguel, te perdonamos!”, dice mucha gente que extraña a “El Rorro”, porque con él la Seguridad no estaba tan desatada y la economía estaba mucho mejor que con el David; en su gobierno casi todo me compraban por kilos, ahora lo hacen por medios kilos y hasta por cuartos de kilo; con el Miguel, la economía se sentía en la bolsa, ahora metes tu mano y no encuentras ni aire, ni una triste moneda de 10 pesos-.

-Y NO debería de ser así -dice don Roberto-: Miguel Alonso recibió un presupuesto de 27 mil 552 millones 97 mil 653 pesos para 2016, último año de su gobierno mientras que David recibe, para este 2023, la cantidad de 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, o sea que David está recibiendo 9 mil 260 millones 451 mil 169 pesos más que Miguel, pero David dice que no le alcanza el presupuesto y está ahorcado a muchísima gente; bueno, hasta su esposa Sara no suelta el billete, billete que es superior al que recibía Cristina: ¿A dónde van a parar esos casi 37 mil millones de pesos?

“NUEVE mil 260 millones de pesos más es una fortuna, pero la economía estaba mejor en el gobierno de Miguel que ahora con David: la diferencia es muchísima.

“AHORA súmenle la violencia, la inseguridad y el resultado es un gobierno fallido.

“NO POR nada ayer sábado en Fresnillo asesinaron a balazos a cuatro taxistas y dos más resultaron heridos, estos asesinatos fueron cometidos a plena luz del día, a eso de las 2:30 de la tarde en el mero centro de la ciudad ante cientos de personas en la avenida Juárez esquina con Morelos; lo extraño es que no había en el lugar un solo policía, ni un guardia nacional, ni un soldado del Ejército Mexicano.

“LOS CUATRO cadáveres de los trabajadores del volante fueron trasladados al Semefo y los dos heridos al Hospital General. Obviamente, no hay detenidos como siempre sucede: la credencial para matar es muy efectiva para los narcosicarios, no $é por qué.

“CASI a la misma hora, ahí mismo en Fresnillo, narcosicarios llegaron en un vehículo a una casa ubicada en la calle Unión Campesina, colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y dispararon contra tres integrantes de una familia: un niño de 14 años, de nombre Kevin “N” y un joven de nombre José de 21 años cayeron muertos, mientras que una mujer resultó herida a balazos y fue trasladad al Hospital General en donde lucha por su vida. ¿Detenidos? No, tampoco en este doble asesinato hubo detenidos.

Narcobloqueos

“A PESAR de que el general Arturo Medina Mayoral presume de tener vigilancia en todas las carreteras, los narcos se pitorrearon de sus tres estrellas y organizaron su enésimo ‘narcobloqueo’, ahora en la carretera estatal que va a la comunidad Estación San José, a la altura del entronque que conduce a la comunidad Laguna Seca, en donde volvieron a incendiar varios vehículos y a sembrar el terror: bajaban violentamente a la gente de sus vehículos, les echaron gasolina, un cerillo y terminaron en el puro cascarón. ¡Viva la impunidad!

“FRESNILLO estuvo ayer muy pero muy caliente o, mejor dicho, incendiado pues no sólo fueron seis asesinatos, tres heridos y el ‘narcobloqueo’, sino que en conocido restaurante bar, ubicado en la calle Olivo, colonia Maravillas, balearon a un cliente de aproximadamente 30 años de edad, quien fue trasladado a recibir atención médica al Hospital del IMSS: los frustrado asesinos llegaron y se fueron del lugar en un automóvil que para la policía desapareció al doblar la esquina. ¿Complicidad, ineptitud o las dos cosas?

“Y ALREDEDOR de las 6:30 de la mañana, un par de delincuentes allanaron violentamente un hogar ubicado en la calle Río Rodeó, colonia Del Valle, y secuestraron a un comerciante de 38 años. Por supuesto, no hubo detenidos.

Las Desapariciones Forzadas

CONTINUANDO con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica dos Ordenes de Búsqueda, la primera de: LUZ KARLA FIERRO ESPINOZA de 18 años, quien desapareció en la sufrida Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 23 de marzo de 2023 y MIGUEL OMAR JIMÉNEZ LEÓN de 39 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 30 de marzo del presente año.

-Y DE todo esto ¿qué dicen líderes de opinión?-.

-TODOS coinciden en que la violencia y la inseguridad va al alza en este gobierno monrealista:

LO DIJO… ENRIQUE LAVIADA Cirerol, diputado local: ‘La impunidad es uno de los problemas más graves en materia de persecución del delito, los niveles de impunidad siguen siendo altos y esto lo reconoce el propio fi scal’.

CUAUHTÉMOC Espinoza Jaime: ‘En materia de seguridad, el gobierno del estado muestra alto grado de ineptitud y la gente pobre es la más perjudicada’.

MARCO Vinicio Flores Guerrero, coordinador estatal del partido político Movimiento Ciudadano (MC): ‘La gente está a la expectativa con miedo y zozobra, vemos que la autoridad está rebasada y no da señales de que esto se esté acomodando y que haya tranquilidad, paz y se mitigue la crisis económica. A la misma gente de aquí nos da miedo salir al interior del estado a la misma calle, ojalá no fuera así pero es la realidad que se vive todos los días’.

LUIS DÍAZ, blusista: ‘Quienes nos quieran visitar queda recomendarles que tomen precauciones, que viajen en caravanas, que siempre estén alerta a sus alrededores e incluso haciendo llamadas preventivas con las autoridades por lo que pudiera pasar. Esperamos que se implemente un operativo de seguridad por parte del estado’.

-INTERESANTES opiniones; y sí todas coinciden, menos las de nuestros gobernantes que todo lo ven color de rosa-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.