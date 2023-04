Obispo Emite Mensaje por el Domingo de Ramos y el Inicio de la Semana Santa

“La Presencias de Cristo Permanece”

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa y luego de realizar la ceremonia religiosa del Domingo de Ramos, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dio un mensaje a la feligresía a propósito del inicio de la Semana Santa. Además, mencionó otros temas como el caso de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 39 migrantes de diversas nacionalidades de Centroamérica.

Dijo que fue una “semana triste y una desgarradora noticia”, sobre todo porque la muerte de las personas “duele más cuando son personas en situaciones tan especiales, que no debieron suceder. Pero son situaciones que descubren que algo no estamos haciendo bien y que falta todavía ese trato más humano”.

“Quisiéramos abrazar con nuestra oración a los deudos de estas personas que murieron, ya que además sólo podemos tener el deseo de una pronta justicia para ellos y en su corazón la fortaleza que llega de la fe de Dios y de la justicia humana”.

Sobre la Semana Santa, comentó: “La presencia de Jesús permanece y nuestra fe en él, su muerte y resurrección, afirma que vive y sigue todavía como hace más de dos mil años, invitando y ofreciendo. Hoy en nuestro tiempo, sabemos bien que hay mucha gente que cree en él, más allá de la Iglesia Católica; aunque también hay mucha gente que lo toma como un simple personaje en la Historia. Sin embargo, para nosotros él es el hijo de Dios, lo es todo y no sólo el punto central de la Historia, sino también el centro de nuestra vida cristiana. El reto es que nos podamos encontrar con él, no como alguien que murió y se quedó en el pasado, sino como alguien que vive. Hoy estamos insistiendo en volver a evangelizar, no sólo buscando un conocimiento o aprender una doctrina, sino un encuentro con el que vive”.

“Es el misterio pascual y central de nuestra fe, por eso los invito como decía en la homilía, a entrar en esta semana para acompañar a Jesús en la cruz y dejar que él nos acompañe en las cruces de cada día”, remarcó.

Por último, mencionó: “también nosotros, por más oscuros que sean los momentos que vivamos, por más pesadas las cruces siempre hay esperanza de la vida que nos viene de Dios. Deseo que estos días, sean tranquilos y serenos, que los vivamos alimentando el espíritu, tienen esa finalidad y ojalá que así sea”.