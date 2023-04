Mi Jardín de Flores

El General Medina Duerme con el Enemigo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El comercio, por los hechos de insegu­ridad, ha estado muy mal en el estado, se han cerrado establecimientos trayendo desempleo. Ojalá que el festival ayude y fortalezca lo necesario para el estado y para la gente que trabaja. Yo sólo puedo dar mis mejores deseos porque creo que si puede ayudar siempre y cuando el estado sea garante de que no se generen más he­chos que sean contraproducentes’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 3 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Ser Taxista es Arriesgar la Vida

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN pecado concebida!-.

-NO HAY lugar a dudas: ser taxista es arriesgar la vida: en lo que va del año les han arrancado la vida, al menos, a doce taxistas-.

-PUDIERAN ser más, madre Teresa, ya ve usted que en este gobierno son muy dados a ocultar información, pero ya es alarmante los asesinatos a balazos contra taxistas.

“AYER, por ejemplo, acribillaron a otro trabajador del volante, ahora en la cabecera municipal de Guadalupe, en donde el alcalde Julio César Chávez Padilla, compite con su homólogo de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, por la medalla de oro, como el municipio más violento e inseguro de Zacatecas, y ninguno de los dos quiere ser menos.

“ESTE taxista estaba dentro de su carro de alquiler marcado con el número 133, ya listo para continuar su chamba, cuando varios matones a sueldo lo acribillaron y en un dos por tres desaparecieron de la avenida Paseo de la Cima, fraccionamiento Lomas de Galicia, cuando el reloj marcaba las 3:35 de la tarde. Por supuesto, no hubo detenidos, los matones a sueldo cuentan con licencia VIP para matar.

“PERO el alcalde Ángel Gerardo Hernán­dez Vázquez, de Calera de Víctor Rosales, no canta mal las rancheras, pues en los últimos meses los asesinatos en su municipio van en aumento:

EL SÁBADO pasado, poco después de las 11:45 de la noche, tres individuos que se encontraban platicando en la calle Francisco I Madero, colonia La Ladrillera, fueron co­bardemente baleados: uno murió en el acto, otro falleció horas después en el hospital y el tercero se encuentra grave. Obvio, no hay detenidos.

MINUTOS MÁS tarde, ya rasguñando el domingo, un hombre que estaba dentro de su carro Nissan blanco, que estaba estacionando sobre la calle Hidalgo, fraccionamiento Villa Cortez, fue cosido a balazos y murió desan­grado. No hubo detenido.

-¡DIOS de mi Vida! Nunca detienen a los Malos Organizados, si los atraparan, segura estoy que pocos tomarían ese escabroso cami­no, habría escasez de esa gente y no hubiera tantos homicidios que provoca la impunidad-.

-EL NARCOTRÁFICO es un negocio cri­minal que está protegido por autoridades ve­nales: desde policías rasos hasta comandantes, secretarios, fiscales, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes de la República.

“COMO botón de muestra tenemos a los narcopresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hi­nojosa; éste ultimo, meses antes de robarse la Presidencia de la República, Vicente Fox lo nombró director de Banobras y lo primero que hizo el borrachín fue autorizarse un crédito hipotecario por tres millones 100 mil pesos -de los de hace 20 años-, al margen de la ley para comprarse una casa, pues hasta entonces no tenía una propia.

“HOY, Felipe es uno de los expresidentes de México más ricos de la historia, y una vez que usurpó la Presidencia, el borrachín agran­dó su casa de manera descomunal: vean la vida que se da en Europa a todo lujo, el borrachín está podrido en billetes verdes”.

¿Qué Busca o Pretende el Pepe Narro?

-HOY, el que me sorprendió fue el dormi­lón senador de la República, el Pepe Narro Céspedes, quien en rueda de prensa al alimón con el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), comenzó diciendo que lamentaba la continuación de la inseguridad y la violencia, para enseguida enviarle un ramo de flores al Arturo Medina Mayoral ‘por por su labor al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal:

‘SU ACTUACIÓN es cada vez más fuer­te y decidida, ha reforzado la Secretaría de Seguridad Pública, hoy tenemos una Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), constituida por más de 100 elementos que es­tán capacitados y formados para enfrentar este tipo de situaciones. Vemos que la Secretaría de Seguridad Pública está en constante coordi­nación con la Guardia Nacional y el Ejército, actuando al unísono, por eso era importante unificar los esfuerzos de nuestras fuerzas policiacas y militares para poder atender el reto de la inseguridad. Tenemos confianza en que en próximas semanas podamos vivir un clima diferente’.

–BUENO, en comparación con sus an­tecesores, el genera Arturo Medina sí está trabajando, pero no le alcanza para ganarse la confianza de la ciudadanía, pues con todo y que ha dado buenos golpes en carreteras, no se puede cantar victoria pues los asesi­natos, asaltos y narcobloqueos en carretera continúan: ahí está el asesinato del conocido empresario de Torreón, Coahuila, y los daños ocasionados a su hija.

“MIENTRAS que los asesinatos, desapa­riciones forzadas, secuestros, extorsiones y asaltos a mano armada continúan. Y no nada más es eso, sino que no atrapan a ningún si­cario, secuestrador, extorsionador y asaltante, ni por equivocación, entonces no es tiempo de echar la casa por la ventana. Cierto es que el general Arturo tiene más huevitos que sus antecesores, pero hasta ahí.

“HE INSISTO: hay que limpiar la policía, y la fiscalía que están hasta la madre de narcos infiltrados: el general, yo creo que ya sabe que está durmiendo con el enemigo”.

-YO CREO que el ‘yénerar’ Medina -dice doña Petra- ya se dio cuenta de eso, pues es descarado el amasiato que vive el narco con la policía, ojalá y que en cuanto pase el Festival Cultural de Zacatecas, edición 2023, que por cierto ha sido el peor de la historia, el ‘yéneral’ se dedique a proteger a la ciudadanía de los matones a sueldo, asaltantes armados, extorsionadores, secuestradores y de las des­apariciones forzadas, etcétera. La ciudadanía tiene el derecho de vivir tranquila y en paz-.

-OJALÁ Y el Festival se componga, me daría mucho gusto, pues como bien dice Adán González Acosta, dirigente del FPLZ: ‘El turismo en Zacatecas representa una derrama económica muy grande y mientras exista la imagen de un estado fallido la gente no va a venir’-.

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.