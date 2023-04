Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Pueblo sin ley

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Y, como decía Abraham Lincoln, ese gran libertador: A un pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida’: Andrés Manuel Lopez Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 4 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN PECADO concebida!-.

-APENAS lo puedo creer, ahora la familia de un elemento de nuestro glorioso Ejército Mexicano ha sido Víctima de los Malos Or­ganizados: se trata de la joven señora Vianey Leonor Guzmán Herrera de 26 años, de su hijita Zoé Kailany Hernández Guzmán, hermosa angelita de apenas seis meses de edad y una mujer que las acompañaba, de nombre Alma Yuliana Muñoz Álvarez, joven de 26 años.

-EL ELEMENTO de la SEDENA, madre Teresa, pertenece al 97 Batallón de Infantería, y su familia fue secuestrada ayer lunes a plena luz del día, cuando tripulaba una automóvil Ford negro y se les cerró una camioneta blanca de la que bajaron dos delincuentes, obligándola a salir del automóvil y abordar a la camioneta, para enseguida huir del lugar sin que ninguna autoridad interviniera, pese que ese lugar tiene mucha vigilancia policiaca.

“PUES EL Ejército Mexicano está muy encabro… (censurado) por tal afrenta, por lo que más tarde, la V Región Militar (de la ) 11/a Zona Militar, publicó el comunicado de prensa 014/2023:

“ARRIBARÁN Elementos del Ejército Mexicano para reforzar a Fresnillo, Zac., con los operadores para dar con el para­dero de la esposa e hija de un soldado del 97/o Batallón de Infantería, quienes fueron secuestradas en esta fecha y dar con el pa­radero de los responsables”.

-“¡ORA SÍ piojos infectos, les llegó su peine!” -se emociona doña Petra- esos ‘amiguitos’ del ‘David Corleone’, serán muy ‘inteligentes’ como dice el desgobernador, pero con el Ejército Mexicano, se la pelan ¿verdad, don Roberto?-.

-TIENEN que ponerle mucha ‘tatema’ a esa vaina, porque esos desgraciados, como siempre andan drogados, pueden cometer cualquier estupidez; sin embargo, yo confío en que las tres mujeres regresarán sanas y salvas a sus hogares: con el Ejército Mexi­cano no se juega, ojalá pronto lleguen esos elementos no sólo para reforzar la seguridad de Fresnillo, sino para rescatar a las tres mujeres y darles reja a los secuestradores: ¡40 años mínimo!-.

“ESTO sucedió en Fresnillo y en pocos minutos la noticia recorrió el mundo entero gracias al Internet; y todos esos millones están en ascuas, no alcanzan a comprender por qué una caterva de narcos tiene en un puño al gobierno de David Monreal”.

Ahora nos Trasladamos a Guadalupe

“PERO OTRO caso sacudió a Zacatecas: un letal ataque a balazos al tristemente céle­bre antro denominado Men’s Club Yardas, ubicado a un lado de ‘Autopartes Juan’, en el fraccionamiento El Pirular, frente a Bonito Pueblo, en el municipio de Guadalupe.

“POCO después de la 1:00 de la ma­drugada del lunes 3, varios narcosicarios llegaron al conocido antro y balearon a los asistentes, cuya mayoría se tiró al piso o corrió en diferentes direcciones, en busca de protección.

“EL SALDO del cobarde ataque armado fue de un hombre muerto a balazos y, al menos, cinco personas heridas, entre ellas varias mujeres y una chamaca de escasos 16 años.

“YO NO sé, la verdad, por qué ‘prostí­bulos’ de esta índole no son clausurados de por vida, pues la existencia de mucha gente: clientes, mujeres y hombres trabajadoras del lugar arriesgan la vida.

“NO HAY que olvidar que este prostíbulo ya ha sido atacado a balazos en otras oca­siones, yo recuerdo que a dos días de que Miguel le entregara a su ‘hijo putativo’ Alex Tello la gubernatura el 12 de septiembre de 2016, hubo una matazón bárbara: al menos cuatro asesinatos a balazos y dos heridos, fue el saldo y la historia volvió a repetirse”.

Aumentan los Casos de Abuso Infantil

-QUÉ MAL andamos, la verdad: la descomposición social es exageradamente alta. Lo que declaró don Arturo Nahle Gar­cía, a nuestra compañera Nallely de León Montellano y a otros reporteros, sobre el aumento de casos de abuso sexual infantil, me dejó anonadada: tiene un crecimiento de 30%, y se da principalmente en Zacatecas y Fresnillo.

‘REGULARMENTE es un delito que se comete en el domicilio, lo que hemos visto en las escuelas es el abuso, el acoso que no deja de ser un delito sexual, pero violaciones equiparadas y agravadas por lo regular son en el propio domicilio de la víctima o del agresor’, remachó el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

-EL ARTURO Nahle, madre Teresa, con­firmó lo que todos sabemos: ‘Son los propios familiares padres, padrastros, tíos, abuelos de los menores los que los violan, por eso se les debe castrar químicamente, ¡ya basta, se están convirtiendo en cómplices-.

– PERO ADEMÁS, se deben publicar los casos con foto y nombre a los violadores, como lo hacen en muchos lugares del primer mundo, para alertar a las posibles víctimas y sepan que no hay impunidad; los delin­cuentes deben de ser señalados, pero como Derechos Humanos no lo permite, fomenta no sólo la reincidencia, sino la impunidad. Creo que es hora de decir ‘basta!-.

Lucha Titánica

-VEO MÁS interesado al presidente mu­nicipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, que al gobernador David Monreal con res­pecto, no sólo al combate a la violencia y a la inseguridad, sino a tener un Centro Histórico limpio y sin olor a orines, por eso hace hoy un llamado a ‘respetarlo, conservarlo y a no orinarse en los callejones porque huele mucho a meados-.

-ES UNA lucha titánica, sobre todo los fines de semana y cuando hay festivales, callejoneadas y otros eventos concurridos-.

Le Roy, Presumió Éxito en el Tianguis Turístico

-EL LE Roy Barragán Ocampo, secre­tario de Turismo de Zacatecas, presumió el “buen éxito que tuvo Zacatecas en el Tiaguis Turístico de la Ciudad de México ‘, dijo que fuimos uno de los mejores estados que participamos, con venta de productos artesanales, gastronómicos, catas de vino y mezcal: ‘Tuvimos -subrayó- una venta de 183 mil 980 pesos, fuimos de los estados que más vendieron’-.

“LO QUE no dijo él Le Roy fue en cuánto $alió ese viajecito a la Ciudad de México, puedo asegurar que se gastó más que lo que se vendió”.

-INDUDABLEMENTE, pero la lucha se le hace, doña Petra, aquí lo importante es que se promocione a Zacatecas, nuestra capital es turística y hay que sacarla ade­lante, ya ve que el propio señor Barragán pidió más vigilancia a las fuerzas armadas y policías estatales y municipales-.

-ESO ES lo malo, madre Teresa, este go­bierno todo quiere solucionar con las fuerzas armadas y no. Que limpien las policías, que usen los servicios de inteligencia, me han contado que son tantos los militares, los guardias nacionales y policías en la capital, que parece que estamos en guerra-.

-PUES ES cierto, don Roberto, estamos en guerra: nos mataron a un general, a dece­nas de policías, a varios soldados a guardias nacionales y secuestraron a una familia de un militar… ¡claro que estamos en guerra!-.

-PERDÓN, tiene usted razón doña Petra, y lo peor: la estamos perdiendo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Diosy María Santísima de Guadalupe-.