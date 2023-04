La Fiscalía y el Gobierno no Saben o no Quieren Informar la Realidad: Medina

“Persiste el Vacío de Información”, Reitera

Por Rubén Palomo Macías

José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local, asegura a Página 24 Zacatecas que el secuestro de la familia de un militar es una gran provocación de los delincuentes, es un indicador de que la de­lincuencia se está sintiendo muy amenazada. Por la mañana escuchó que frecuentemente se realizan operativos que culminan con de­tenciones, se advierte reacción, sin embargo eso es estar atendiendo lo urgente pero se debe atender también lo importante.

“Lo urgente creo que está siendo muy bien atendido, siento que el general Medina ha tenido la claridad de que tiene que haber un esfuerzo mayor en la contención, pero las bandas delictivas no se van a quedar cruzadas de brazos, van a contestar, van a intensificar la violencia, sin embargo tiene que enfrentarse. Lo importante es que tene­mos que aprender a leer las características de los delitos que se están cometiendo en Zacatecas y procurar que la normalidad no nos sea arrebatada por los delincuentes. Por eso creo que es muy importante que nos preocupemos del tema de la percepción con mucho sentido de responsabilidad”, comentó.

Medina Lizalde aseveró que el periodismo tiene que cumplir con su tarea ya que sería muy grave que el periodismo volviera a una etapa de ocultamiento y silencio que hubo hace algunos años, es preciso que se siga ventilando el tema.

“En lo que yo veo el problema es en la declaración sobre los hechos, tiende a omitir contextos para convertirse en bandera de un partido o de un actor político. Ningún perio­dista ignora que hay información reservada por la ley pero no es esa la información que se le demanda a la fiscalía del estado, se le demanda informes de casos concretos no de cifras. Nos hablan de carpetas de judicializa­ción pero no sabemos ni quienes, ni cuantos ni porque delitos y esa no es información, es evadir la responsabilidad”, añadió.

José Luis Medina aseguró que ha faltado comprensión en la importancia que tiene la información para gobernar el tema de la se­guridad y por eso se generan situaciones de desconcierto, además de que se presta para que se utilice el tema demagógicamente, no faltan políticos que sin escrúpulos usan el tema como agua para su molino, sin embargo todo eso se combate con buena información.

“La información sin duda ayuda a mejorar el tema de la percepción, ese es el remedio. La percepción cuando no corresponde a la realidad es porque hay vacío de informa­ción y eso es lo que pasa en Zacatecas, yo solo conozco un caso, del último bloqueo, en donde inmediatamente se notificó que ya se había reestablecido la circulación. Antes se dejaban vacíos de 24 o 48 horas y a veces la circulación estaba reestablecida media hora después pero a la gente no se le comunicaba”, apuntó.

Finalmente el exlegislador reiteró que las autoridades no se saben explicar y no saben informar, no salen a decirle a la gente la información que necesita y eso propicia que la gente imagine situaciones muy distintas a lo que sucede y no hay otro responsable que la misma autoridad, quien no sabe o no quiere informar.