Mi Jardín de Flores

La Demagogia de David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Desafortunadamente el delito de violación viene directamente de los hogares de las víctimas. Regularmente es un delito que se comete en el domicilio de la víctima o del agresor que son personas como padres, padrastros, tíos, abuelos y dicho delito es sentenciado al menos tres veces por semana’: Arturo Nahle García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 5 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

-ES UN escándalo a nivel mundial: todo mundo sigue hablando de los violentos secuestros de integrantes de familia del soldado de nuestro Glorioso Ejército Nacional: su hija, la angelita bebita de seis meses de nacida, Zoé Kailany Hernández Guzmán; su esposa, la joven Vianey Leonor Guzmán Herrera de 26 años y su acompañante otra joven de la misma edad, de nombre Alma Yuliana Muñoz Álvarez.

NO SÉ sí ya llegaron los elementos de la SEDENA que prometió la V Región Militar, de la 11/a Zona Militar para buscar y rescatar a esas inocentes tres mujeres, que deben de estar sufriendo muchísimo, ¡ay Dios de mi Vida, esta violencia e inseguridad que no termina, nos están exterminando!

-PARECE ser que ya llegaron -toma la palabra doña Petra-, según lo acaba de decir el David, no sé si para atraer los reflectores pero él aseguró que ‘son elementos del Ejército Mexicano con especialidad en la investigación, en la inteligencia, y como hoy le pasó a un miembro del Ejército, no queremos que le pase a ningún otro ni de la Policía Estatal ni de las policías municipales ni de la Guardia Nacional’.

“SI NO es que lo quiera o no -salta don Roberto- los narcos no le van a estar pidiendo permiso para cometer crímenes, sobre todo cuando David los halaga públicamente reconociendo que ellos son, además de organizados, ‘inteligentes’; tan inteligentes que planearon y ejecutaron exitosamente el secuestro de la familia del soldado y… –

PERDÓN, don Roberto -interrumpe doña Petra-, cierto que están organizados pero no creo que sean inteligentes, si lo fueran actuarían de otro manera y no asesinando gente, ni secuestrándola, extorsionándola y menos retando al gobierno, son criminales seriales de la peor ralea y punto.

“EL PROBLEMA es el poder corruptor que tienen: corrompen del gobernador hacia abajo: alcaldes, secretarios de Seguridad Pública, Fiscales Generales de Justicia, magistrados, jueces, legisladores, generales y policías de todos los rangos, sin faltar empresarios que les lavan el dinero.

“EL GOBIERNO, no lo olvidemos, es el ente más grande y poderoso: tiene el poder político, social y económico del estado por lo que no se explica uno cómo una caterva de delincuentes tenga en jaque al gobierno de Zacatecas.

“HOY EL David asegura que no quiere que les pase nada igual a ningún miembro del Ejército Mexicano, ni de la Guardia Nacional, ni a policías estatales, ni a policías municipales lo que demuestra que es un demagogo vulgar porque incluso llamó a sus antecesores ‘gobiernos inútiles’, llevándose entre las patas hasta a su hermano ‘El Monris’.

“EL DAVID es pájaro nalgón: habla mucho y no hace nada: ¿no que iba a meter al ‘RaTello’ y a la Cristina a la cárcel? ¿No que iba a aprehender a Benjamín Medrano Quezada? Papas, puras papas.

“CUANDO fue senador, el David subió a Tribuna y dijo rasgándose las vestiduras y dijo: ‘Para lograr el desarrollo del país es indispensable que exista seguridad y paz social, de lo contrario no habrá progreso, ni tranquilidad para la sociedad.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-ASÍ LO dijo y abundó:

‘LA PRINCIPAL obligación del estado democrático es garantizar el estado de derecho.

‘DESAFORTUNADAMENTE en México, desde hace más de una década, se vive bajo un clima de inseguridad, impunidad y delincuencia.

‘EL GOBIERNO no ha sido capaz de dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía a consecuencia de una mala estrategia en seguridad.

‘EL CRIMEN organizado ha diversificado sus actos delictivos, pasando del tráfico de drogas a delitos como el secuestro y la extorsión, incrementando sus ganancias ilegales.

‘SEGÚN el Observatorio Nacional Ciudadano, el mes de mayo del presente año es el peor desde 2006 en cuanto a las denuncias de extorsión.

DE ACUERDO a esta organización sobre las denuncias del delito de alto impacto, señala el incremento de 565 a 644 denuncias entre abril y mayo del 2013, es decir, un incremento de casi el 14%.

‘DE ACUERDO a informaciones periodísticas recientes, tan sólo en Michoacán se calcula que las ganancias por el delito de extorsión pueden ascender a 970 millones de pesos anuales. Este problema afecta a todos los sectores de la sociedad, desde las familias, empresarios y hasta los gobiernos municipales.

‘TRISTEMENTE los delincuentes pueden actuar con mayor facilidad debido a la participación de servidores públicos, principalmente de policías que actúan en colusión con el crimen organizado.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-ASÍ LO dijo, y prosiguió:

‘LAS PERSONAS que pertenecen a corporaciones policíacas, públicas o privadas, se encuentran en una posición privilegiada en cuanto al manejo de información y conocimiento de estrategias, y es por esto que aumentar las penas cuando participen en la comisión de delito de extorsión, es congruente frente a la realidad que vive hoy en días los cuerpos de policía.

‘LA SOCIEDAD reclama un castigo más duro para aquellos que aprovechando que forman parte de la policía pública o privada dañan la tranquilidad de todos.

‘DEBEMOS de recordar que no sólo quien recibe el beneficio directo de la extorsión es responsable de la misma, sino también todo aquel que en forma directa o indirecta intervenga proporcionando información o señalando a las posibles víctimas.

‘DENTRO de estos responsables, se localizan frecuentemente a funcionarios, a empleados públicos quienes no pierden la oportunidad de recurrir a dicha práctica.

-¿ASÍ LO dijo?-.

-ASÍ LO dijo y qué mordidotas de lengua se sigue dando-.

-CONTINÚE, doña Petra-.

“TAMBIÉN dijo que:

‘UNA FORMA de tratar de disminuir este tipo de delitos es endureciendo las penas para aquellas personas que tienen una condición privilegiada por pertenecer a un cuerpo policiaco.

‘ES INDISPENSABLE endurecer las penas para quienes aprovechan su condición como miembros de las instituciones de seguridad pública y privada para buscar reducir el impacto y daño que este delito causa a la sociedad.

‘POR TAL razón no podemos permitir que continúen estas prácticas, y peor aún, que los responsables no sean castigados.

‘POR ENDE, invito a los integrantes de este cuerpo colegiado a votar el presente dictamen a favor de endurecer las penas establecidas por el delito de extorsión en las que participen servidores públicos.

‘SE NECESITA dar certeza y seguridad a la ciudadanía para recobrar la paz social’, finalizó el David.

“Y A 10 años de distancia me pregunto: ¿Qué ha hecho el David como gobernador para acabar con la extorsión, y cumplir con el estado de derecho? Nada, el narco sigue matando comerciantes y medianos empresarios por negarse a pagar el llamado ‘cobro de plaza’. Son casos de extorsión letal”.

-‘ES QUE no es lo mismo borracho que cantinero’, dice el refrán. Como miembro del Poder Legislativo David se lanzaba contra el Ejecutivo y ahora que tiene ese Poder, se olvida de que en el narco hay mucha gente de su desgobierno ligado al narco, por eso se resiste a limpiar la policía, demostrando que está muy embarrado-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.