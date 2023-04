El Municipio de Zacatecas va a Adquirir el Programa de Inteligencia Artificial: Miranda

“La Inversión Será de 25 Millones de Pesos”

Por Rubén Palomo Macías

El Presidente Municipal, Jorge Miranda Castro, comentó a Página 24 Zacatecas que existe una gran coordinación con el titular de la Policía Vial del estado, Oswaldo Caldera Murillo, luego de los recientes ataques a taxistas en la zona conurbada. El alcalde señaló que se puede observar que en el Centro Histórico existe presencia permanente de elementos de diversas corporaciones.

“El secretario de Seguridad Pública y un servidor estamos toda la tarde, por la mañana y a todas horas monitoreando todo lo que está sucediendo, hasta ahorita afortunadamente vamos bien y algunos empresarios señalan que ya se empiezan a ver turistas, esto va a ir creciendo conforme nos vayamos acercando al Jueves y Viernes Santo”, mencionó.

El alcalde del municipio de Zacatecas recordó la implementación del programa “capital segura” con tecnología de Inteligencia Artificial (IA), que permite el reconocimiento de rostros, placas y otros elementos, lo que ayudará a seguir disminuyendo las incidencias delictivas.

Respecto a la cercanía con el municipio de Guadalupe, Miranda Castro informó que se han sostenido pláticas con el alcalde del pueblo mágico, con la idea de que sería óptimo que en dicho municipio también se implemente este tipo de tecnología.

“Guadalupe tiene una condición distinta a Zacatecas, nosotros no le debemos a nadie, no le debemos al IMSS, no debemos al SAT, no debemos sueldos ni ningún tipo de prestación y este programa cuesta alrededor de 25 millones de pesos, nosotros estamos en la idea de adquirirlo y ojalá ellos tengan la condición financiera para hacerlo”, añadió.

Jorge Miranda aseguró que el tema se está valorando en el municipio de Guadalupe, sin embargo todo se reduce a la disposición de recurso económico y que el municipio estará revisando, ya que existe gran voluntad e interés por implementar el mismo programa en el vecino municipio.