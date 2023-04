Las Inversiones no Llegan y los Pocos Empresarios se van del Estado: Adame

“Los Secuestros y Desplazamientos los Hacen Huir”

* “No Vemos ni una Empresa que Llegue a Zacatecas”

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del FPLZ, Faustino Adame Ortiz, mencionó a Página 24 Zacatecas que afortunadamente se está actuando en la respuesta en contra del crimen organizado, señaló que las corporaciones federales son las que están teniendo algún tipo de reacción en contra de las células delictivas que existen en el estado.

“Esto no termina, falta mucho por hacer y se ve en los acontecimientos que se están dando en todos los rincones del estado, sigue siendo de gravedad el tema de los desplazados, los secuestros y la gente está atemorizada, eso lo podemos ver con la gente de Fresnillo porque su situación es muy grave, en Guadalupe y Jerez no se diga, falta mucho por hacer pero celebramos el cambio ya que hay algunos resultados”, apuntó.

Faustino Adame aseveró que en cuestión de prevención aún faltan muchas estrategias por aplicar ya que se debe rescatar a la juventud del estado, misma que se está perdiendo cada día más. No se ha previsto en el estado como encausar a los niños y jóvenes a otras actividades lejanas a la vida criminal.

“Hace falta inversión, no vemos ni una empresa que llegue al estado, no vemos por donde caminar. Nosotros teníamos una propuesta de aduana en Zacatecas, lo que pudo generar muchos empleos y el rescate del campo zacatecano pero no se hizo, esto desde el gobierno de Tello, sin embargo se presentó la propuesta a David Monreal y tampoco se ha dado una respuesta positiva”, informó.

El coordinador aseveró que la inseguridad en el estado ha rebasado todos los niveles y por ello la inversión no llega a Zacatecas, además ocasiona que los pocos empresarios huyen del estado buscando mejores condiciones para salir adelante con sus empresas.

“Solamente se quedan los pequeños comerciantes y batallando demasiado, con el temor de que los estén perjudicando. Ojalá se siga avanzando con respecto a la inseguridad y esperemos que realmente llegue la inversión a Zacatecas para que nos vaya bien a todos”, finalizó.