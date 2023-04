Urgente Brindar Psicoterapia a las Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado: Correa

“Pero al Gobernador no le Interesa el Delicado Tema”

Por Nallely de León Montellano

Jesús Manuel Correa Venegas, director de la Unidad Académica de Psicología, comentó en entrevista colectiva que durante la atención a personas víctimas de desplazamiento forzado se han detectado secuelas como pánico y otros traumas, debido a la violencia con la que fueron despojados de sus bienes.

Al respecto, detalló que las personas prefieren no regresar a sus comunidades debido a que “sienten mucha angustia, un miedo superlativo que no es para menos porque les quitaron su vida y no sólo sus pertenencias”.

Refirió que para tratar un problema psicológico son necesarias por lo menos cinco sesiones, sin embargo, un número importante de pacientes abandona sus procesos terapéuticos por diferentes cuestiones, lo que puede ocasionar nuevas afectaciones a nivel emocional.

Por ello, el académico enfatizó en la falta de atención hacia la salud mental de las víctimas por parte del gobierno del estado, por lo que, dijo se han realizado diferentes convocatorias hacia las autoridades para participar en la procuración de la salud mental en conjunto con la escuela de Psicología.

“Nosotros partimos de la idea de que no hay salud integral si no hay salud mental, pero pareciera ser que a la fecha al Ejecutivo esto no le interesa, lo digo de manera muy franca”, mencionó.

En este sentido, subrayó que, pese a los costos bajos que maneja la escuela de psicología, la condición económica de los pacientes es un factor común para la deserción de la terapia, por lo que, en este sentido es necesaria la intervención de las instituciones políticas y gubernamentales, mismas que hasta la fecha se han mantenido omisas.

De manera alterna, destacó que existe una modalidad de atención gratuita vía telefónica, pensada para las y los pacientes que viven en los lugares más alejados del estado y que a su vez presentan dificultades para trasladarse a la capital o al centro psicológico más cercano.