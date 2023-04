Mi Jardín de Flores

La Gente Tiene Miedo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La gente ya está en un estado de pánico, cualquier situación que se denuncie y se diga genera miedo. No quiero pensar en que se diera un evento lamentable en el centro de la capital en estos días, ya que sería el fi nal del estado. Eso obliga al gobierno a tener mucho cuidado y buscar alternativas para que la gente se sienta tranquila, el rapto de la familia del militar es lamentable, el mensaje que se manda es de miedo’: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 6 de abril de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Peor Festival Cultural en Toda su Historia

DESDE que nació en abril de 1987, siendo Gobernador del Estado el Genaro Borrego Estrada, este Festival Cultural de Zacatecas ha sido el peor de todos: el David Monreal se lo metió.

-ES POR la violencia y la inseguridad que los Malos Organizados han sembrado en mi amado Zacatecas, no vamos ni siquiera a la mitad de este Festival Cultural y los pobres hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos están muy descorazonados, según me informan mis Hermanas Clarisas, quienes siguen extrañado al exgobernador don Miguel Alonso-.

-JAJAJA… Miguel tiene su pegue hasta con las monjitas, quienes también le llegaron a gritar “¡Miguel bombón, te quiero en mi colchón!”-.

-NO DIGA mentiras, recuerde que son pecado: ¿usted las escuchó, usted las vio?-.

-BUENO, no, pero dicen…

-PUES NO se refugie en el “dicen” de gente que ni conoce y no sabe de sus intenciones, mis hermanas son muy respetuosas y respetables, no andan diciendo esas vulgaridades-.

-ENTONCES, ¿no es cierto que lo extrañan?-.

-POR SUPUESTO que sí, pues las apoyaba y de vez en cuando pasaba al convento a saludarlas y a ver en qué les podía echar la mano, don Miguel se daba a querer por sus buenas acciones y educación: buen gobernador-.

-YA NI le diga nada, madre Teresa, recuerde que éste es ateo y comecuras-.

-PERDÓN por desviar la conversación, fue un chascarrillo involuntario que se me chispotió, ahí muere-.

-ESTÁBAMOS conque este es el peor Festival de Zacatecas en sus 36 años de historia, por culpa de tanta violencia e inseguridad que ha venido en aumento desde que ‘El Pinocho de Bernárdez”, asumió la gubernatura el 12 de septiembre de 2016.

“MALDITO Narizón, nos prometió regresarnos la paz y la seguridad, fi rmó su contrato con el pueblo de Zacatecas y hasta fi rmó con su puño y letra: ‘Si no cumplo, ¡me voy!’ Y el desgraciado ‘barbas de chivo meado’ se rajó, no cumplió su promesa y en cambio durante seis años robó a manos llenas y huyó a Los Ángeles, California, Estados Unidos, en donde vive como rey con toda su prole”.

-NI HAGA corajes, doña Petra: don Alejandro y doña Cristina pactaron impunidad con don David, por eso no los llama a cuentas-.

-ES LA ‘herencia maldita’ que le dejaron a David -interviene don Roberto-, pero tiene que aguantar vara, al igual que las matazones de gente que está haciendo el narco, además de los secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, asaltos a mano armada y la descarada venta de drogas: ya es más fácil conseguir ‘crystal’ que una coca-cola y el pedo es que tampoco hay detenciones de los vendedores de droga al menudeo-.

-TODO ESO va en detrimento no sólo del Festival Cultural de Zacatecas, sino de la economía de todo el pueblo, porque bien lo dice don Faustino Adame Ortiz, aunque el señor general, don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, está haciendo mejor trabajo que sus antecesores, falta mucho por hacer:

‘ESTO NO termina, falta mucho por hacer -dice el conocido luchador social- y se ve en los acontecimientos que se están dando en todos los rincones del estado, sigue siendo de gravedad el tema de los desplazados, los secuestros y la gente está atemorizada, eso lo podemos ver con la gente de Fresnillo porque su situación es muy grave, en Guadalupe y Jerez no se diga, falta mucho por hacer pero celebramos el cambio ya que hay algunos resultados’.

“SE NOTA su optimismo, aunque don Faustino no deja de reconocer que ‘hace falta inversión, no vemos ni una empresa que llegue al estado, no vemos por donde caminar. Nosotros teníamos una propuesta de aduana en Zacatecas, lo que pudo generar muchos empleos y el rescate del campo zacatecano pero no se hizo, esto desde el gobierno de Tello, sin embargo se presentó la propuesta a David Monreal y tampoco se ha dado una respuesta positiva’.

“ES INCREÍBLE que los gobiernos más malos que hemos tenido, el de don Alejandro y el de don David, no escuchen al pueblo que tiene muchas ideas buenas nacidas de sus vivencias, la de don Faustino puede ser muy buena, ¿por qué no tomarse un cafecito con él y ponerle atención a su propuesta de una aduana en Zacatecas?”.

-ES QUE el David, madre Teresa, es parecido a Gabino Barrera: ‘no entiende razones andando en la borrachera’-.

-EN SU salud lo hallará, gobernante que no escucha al pueblo está perdido-.

-¿QUIÉN dijo eso?-.

-LA MADRE Superior, una santa muy sabia.

“PERO ES muy triste lo que dice el señor Ortiz: ‘La inseguridad en el estado ha rebasado todos los niveles y por ello la inversión no llega a Zacatecas, además ocasiona que los pocos empresarios huyan del estado buscando mejores condiciones para salir adelante con sus empresas, y don Faustino remató:

‘SOLAMENTE se quedan los pequeños comerciantes y batallando demasiado, con el temor de que los estén perjudicando. Ojalá se siga avanzando con respecto a la inseguridad y esperemos que realmente llegue la inversión a Zacatecas para que nos vaya bien a todos’.

-MMMM… yo ya comienzo a dudar que nos vaya a ir bien, el David está invadido de soberbia y sobradísimo, no cumple con sus promesas y no le importa que Zacatecas esté en llamas.

“POR OTRA parte, el Adán González Acosta, coordinador del Frente Popular de Lucha por Zacatecas, asegura que el turismo es escaso porque existe mucho pánico:

‘LA GENTE ya está en un estado de pánico, cualquier situación que se denuncie y se diga genera miedo en la gente. No quiero pensar en que se diera un evento lamentable en el centro de la capital en estos días ya que sería el final del estado. Eso obliga al gobierno a tener mucho cuidado y buscar alternativas para que la gente se sienta tranquila, el rapto de la familia del militar es lamentable, el mensaje que se manda es de miedo’.

-MUY CIERTO, además la gente está muy indignada, lo menos que dice es ‘si secuestraron a la familia de un militar y a una mujer que la acompañaba, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie?

“TAMBIÉN se asombran de la labor de inteligencia que tienen los narcos, pues sabían dónde vivía el militar y su familia, a dónde se dirigían ese día y por dónde iban a pasar, lo tenían bien planeado todo, por eso no fallaron, en cambio nuestra policía no sabe quiénes son los narcos, dónde viven y a qué hora acostumbran a salir de sus casas”.

MMM… eso cree mucha gente, pero si los narcos son inteligentes, que lo dudo, el Ejército y la Guardia Nacional lo son mucho más, el problema es que el David tiene muchas cosas inconfesables que un día tendrán que salir a la luz-.

Más Desapariciones Forzadas

-QUIERO poner énfasis en las desapariciones forzadas -dice don Roberto-: hoy publicamos las Cédulas de Búsqueda de Salvador Rosales Hernández de 19 años de edad, desaparecido en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el 3 de abril de este año; la de JULIO CÉSAR MARCIAL MUÑOZ de 33 años, desaparecido la misma fecha y lugar, cuando manejaba un automóvil Mazda negro; y la de un señor que padece de sus facultades mentales, cuyo nombre no se dio a conocer, pero se publicó su foto, desaparecido el 3 de abril de 2023-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.