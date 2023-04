Mi Jardín de Flores

No Cede el Festival de la Muerte

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Para lograr el desarrollo del país es indispensable que exista seguridad y paz social, de lo contrario no habrá progreso, ni tranquilidad para la sociedad: David Monreal Ávila, septiembre de 2013.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 7 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Información Truculenta la de Esta Nueva Gobernanza

¡JESÚS, María y José! Les arrebataron la vida a cinco personas: una mujer y cuatro hombres, es la nota principal de hoy viernes en nuestro Diario Página 24 Zacatecas: Así celebraron los Malos Organizados el sexto día del Festival de la Muerte.

ESTE ES una especie de ‘genocidio’, una masacre y ocurrió en Calera de Víctor Rosales, anoche en la calle Tampico, colonia Villa Calera y, como siempre ocurre, los homicidas no fueron capturados, tal es su impunidad.

-¿SABE usted lo que me molesta de sobremanera, madre Teresa?-.

-¿QUÉ don Roberto?-.

-QUE este chinche gobiernito de miércoles no dé completa la información: a los que asesinaron cruelmente con tiros de grueso calibre eran unos chavos enamorados del motociclismo, eran miembros del moto club llamado Fénix Biker de Calera:

BLANCA.

MANUEL, apodado cariñosamente ‘El Chino’.

ADRIÁN. ALEXIS y DILAN.

“EXISTE una profunda indignación no sólo en Calera de Sánchez Román, sino en Zacatecas, el país y motociclistas de todo el mundo”.

-AHÍ está, cuánta razón tiene ‘El Oso’ Medina, el ‘David Corleone’ es el que ordena maquillar, trasquilar u ocultar la información que no le conviene a su gobierno, pero en esta ocasión se la pellizcó; y sí, todas mis marchantas hablan de los cinco asesinatos de ayer en Calera, pero no sabían que eran motociclistas: la van a armar, los motociclistas la van a armar son muy unidos-.

-HE VISTO reunidos a cientos de motociclistas, pero festejando algún evento o haciendo un alto en sus rodadas, pero no protestando por alguna causa social, no.

-PERO en esta ocasión, madre Teresa, se trata no sólo de sus compañeros ‘pilotos’ sino de Calera, de Zacatecas; la inseguridad y violencia va en aumento, a los narcos les vale una pura y dos con sal el Festival Cultural y los Días Santos que son de guardar: miserables, si Cristo regresara a la tierra y pasara por Zacatecas lo volverían a crucificar-.

-¿LEYERON que una hija de don Ángel Gerardo Hernández, presidente municipal de Calera de Víctor Rosales murió en un choque en la carretera federal 45, en el tramo Calera-Enrique Estrada, a la altura del kilómetro 25+500? La niña se llamó en vida Sofi a Hernández González y tenía 18 años, ¡que gran pérdida para la familia del señor alcalde!-.

-QUE además hubo dos heridos que están muy graves: el conductor del carro Polo Volkswagen y otra niña llamada Abigail de 17 años-.

-PUES a como están las cosas, esto caso se debe de investigar muy bien, no sea que haya sido un atentado y no un accidente, el narco también está desbocado en Calera-.

-¡DIOS de mi Vida, qué de cosas tan graves estamos padeciendo en Zacatecas, no hay un día en que predomine la paz social-.

-¡NI LA de los sepulcros, madre Teresa!, ya ven que hasta en los cementerios andan profanando tumbas y hasta a los muertitos-.

El Narco Festeja su Festival de la Muerte

-EL NARCO no es sólo un asesino serial y cruel, sino sádico, sanguinario y deshumanizado, como hoy viernes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘CONTINÚA el Festival de la Muerte: Lo Secuestran, Torturan, Asesinan y Tiran su Cadáver en Carretera’.

“ESTO sucedió en el municipio de Guadalupe, a eso de las 11:30 de la mañana: donde arrojaron el cuerpo fue en la carretera estatal 175, en el tramo de las comunidades El Bordo y La Era; por supuesto, no hubo detenidos.

“Y, EN Fresnillo, tres mujeres y un hombre que se encontraban laborando en un bodega de la Central de Abasto, fueron baleados, a plena luz del día. Según la nota de nuestro compañero reportero, Margarito Juárez González, las ensangrentadas víctimas fueron trasladadas al Hospital General, en donde nos informas que su estado es delicado.

“EN SÍNTESIS, ayer en el sexto día del Festival de la Muerte Zacatecas, se cometieron seis asesinatos y cuatro heridos de bala, ¿qué les parece?”

-!FATAL!-.

Nuestra Hermosa Capital, Bañada de Meados…

EL QUE se encuentra muy decepcionado de los chavos borrachines de la capital del estado es Josué Roberto Hernández Bustos, coordinador de la gerencia del Centro Histórico, quien en entrevista con nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, se quejó de los borrachines que, por la noche y entre sombras se mean, vomitan y tiran mucha basura en los callejones del Centro Histórico:

‘ESTAMOS HACIENDO lavados, traigo cuadrillas de seis a ocho asistentes de limpieza y ni así les damos abasto: esto no es chido para los turistas que salen temprano a turistear temprano por el Centro Histórico’, dice el hombre muy decepcionado, molesto-.

-DEBERÍAN de comprar sanitarios portátiles y problema resuelto-.

-BUENA idea, doña Petra, paténtela, jajaja…-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.