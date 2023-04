Susana Rodríguez de SAMA Reconoce que en Zacatecas se Consume Agua Contaminada

“Pero no Tengo el Dato en Cuáles Municipios”

Por Nallely de León Montellano

Sin proporcionar datos específi cos, Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), informó en entrevista colectiva que la mayoría de las plantas tratadoras de los diferentes municipios no cuentan con un funcionamiento efi ciente, lo que incrementa la posibilidad de que se contamine el vital líquido.

“Por lógica sí están consumiendo agua contaminada en medida, pero no tengo el dato en cuáles municipios”, confió. Por lo anterior, resaltó la importancia de contar con aguas tratadoras en óptimas condiciones para disminuir el grado de contaminación y no afectar el consumo humano.

Detalló que en el estado existen 145 plantas tratadoras de las cuales, lamentó, menos de la mitad están funcionando, pero no al 100 de su capacidad programada.

“Hay otras que de plano no las ponen a funcionar por el costo que implica el gasto de energía eléctrica; eso hay que tenerlo muy claro”, agregó. La funcionaría recordó que, cuando las plantas tratadoras fueron construidas, generaron una expectativa de consumo muy alto, por lo que, al activar su función algunos municipios han optado por no operarlas debido al costo que implica.

“Es entendible, lo respetamos pero no lo compartimos por el daño que se hace al sistema de ríos, porque al no tratar el agua, se va a los cuerpos de agua de ríos subterráneos, ahí se va el desecho de las aguas que no tratan”, comentó.

En este contexto, reiteró que el tratado de las aguas es responsabilidad municipal, sin embargo, celebró que algunos municipios ya se han acercado a SAMA con la fi nalidad de regular el tratamiento del agua, dónde también coadyuvará el gobierno del estado.

“No solamente el agua potable, sino también el agua para el uso industrial, comercial y de otro tipo que tengamos que reusarla y no se vaya por el caudal de las aguas negras”, agregó.

Reiteró que existe gran posibilidad de convertir las aguas negras en aguas blancas, sin embargo, dijo, es necesario que los presidentes municipales inviertan en dicho proceso para no dejarle el trabajo al Gobierno del Estado.

“Hay qué recordar que no tenemos recurso para plantas tratadoras, para rellenos sanitarios, pero haciendo gestión y pidiéndole apoyo a la federación creemos que se puede lograr”, concluyó.