Mi Jardín de Flores

Pocos Turistas, Malas Ventas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Para lograr el desarrollo del país es indispensable que exista seguridad y paz social, de lo contrario no habrá progreso, ni tranquilidad para la sociedad: David Monreal Ávila,septiembre de 2013.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 8 de abril de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

El Festival de la Muerte, a la Mitad del Camino

¡SANTÍSIMO Señor de Chalma, esto no tiene fi n!, los Malos Organizados siguen arrancando vidas hasta en Viernes Santo, no tienen temor de mi Padre Dios, ¿qué no saben que es pecado mortal privar de la vida a las personas?

-DEBEN de saberlo, madre Teresa, pero perdonando la expresión, se hacen pendejos, como siempre andan drogados…

-ESTO ES una guerra no sólo entre cárteles -toma la palabra don Roberto-, sino contra David que no ha sabido o podido cerrarles la puertas a los narcos que Alex les dejó abiertas de par en par, como se viene demostrando desde aquél maldito 12 de septiembre de 2021.

“AYER, como lo informa hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, mataron a balazos a otro taxista y sucedió en el centro de la capital del estado, en el bulevar Metropolitano a la altura de la Plaza Bicentenario.

“NOMÁS IMAGÍNENSE: en pleno centro de la Ciudad de Zacatecas, que cumplía el séptimo día de su Festival Cultural, y me pregunto: ¿los turistas abordarán con confi anza los taxis?”.

-DIFÍCILMENTE, don Roberto, ni en taxis ni camiones urbanos pues también han matado a balazos a choferes del transporte; por tanta violencia e inseguridad la gente allá en la capital mejor se encierra a piedra y lodo, porque tampoco en su casa se siente segura, es un verdadero martirio-.

“NO SÉ qué le pasa a don David que no puede con el cargo de gobernador, con todo y que presume tener muchas tablas y que cuando senador de la República subió a la Tribuna del Congreso de la unión en septiembre de 2013, para denunciar la violencia y la inseguridad en Zacatecas y en el país diciendo que:

‘PARA LOGRAR el desarrollo del país es indispensable que exista seguridad y paz social, de lo contrario no habrá progreso, ni tranquilidad para la sociedad’.

“ESTO, lo reitero, lo dijo en el Senado de la República, desde la tribuna más importante del país, ¿entonces? Que no salga ahora con que no alcanzaba a vislumbrar la importancia y realidad de sus declaraciones, por favor, si no es un retrasado mental”.

-PUES no será un retrasado mental, pero su soberbia lo hace aparentar, así actúa: cesó a la señorita Gaby Pinedo Morales, mujer netamente de izquierda que estaba haciendo bien su trabajo, más sin embargo aplaude y apoya a don Francisco Javier Murillo Ruiseco que, sinceramente, está rebasado por los Malos Organizados: son miles las tarjetas de investigación que están empolvadas en algún rincón de la Fiscalía.

“YO, la verdad, no me explico por qué hizo eso el señor gobernador, si la licenciada Gaby Pinedo no tenía problemas con su cargo, lo estaba manejando muy bien, no era estridente en sus declaraciones a los medios de comunicación.

“BUENO, allá don David cargará con ese error, lo malo es que las malas decisiones repercuten también en el pueblo que no tiene culpa alguna de su, digámosle, ineptitud”.

-PERO regresando con el “Festival de la Muerte Zacatecas” -retoma la palabra don Roberto-, ayer no sólo se cometió el asesinato del taxista que conducía el carro de alquiler número 175, adscrito al municipio de Guadalupe, sino que a pleno sol mataron a balazos a dos hombres en la calle San Antonio esquina con la avenida del Heroico Colegio Militar, en aquel municipio conurbado.

“Y NI en el asesinato del taxista, como tampoco en la ejecución de los dos hombres hubo detenidos: muy extraño y sospechoso que la policía no atrape infraganti a los asesinos, como también que la Fiscalía fracase en las investigaciones: son miles de carpetas de investigación cubiertas por el polvo del olvido”.

Quejas de los Comerciantes por Pocas Ventas en Festival

-SI LOS comerciantes, mujeres y hombres, se quejan por las malas ventas de sus productos en la primera semana del Festival Cultural, la siguiente será peor porque el poco turismo que hubo en esta primera semana, se pulverizará.

“LEO LA entrevista que nuestra compañera reportera, Nallely de León Montellano, le hizo a doña Bertha Barrón, mujer admirable que se gana la vida preparando platillos como el pipián, nopalitos y capirotada desde hace más de 30 años, y dice que en este Festival Cultural le ha ido muy mal por dos cosas: por el cambio del lugar que descontroló a parte de su clientela, y por la violencia e inseguridad que impera en la Ciudad de Zacatecas:

‘MUCHAS personas prefi eren no salir por miedo a que les pase algo malo’, subraya.

“QUÉ PENA, la verdad -toma la palabra doña Petra-. Jamás me imaginé que en este gobierno estaríamos peor que con ‘El RaTello’; otra emprendedora es la Perla Soriano que hace melcocha, un dulce que lo comenzó a elaborar su abuelo, después su padre y ahora ella y sus hermanos: comienzan a fabricarla a las 9:00 de la mañana y terminan a las 8:00 de la noche, larga jornada de trabajo.

“SE NOTA que su puesto tiene, además de la melcocha, otros dulces regionales que van de los cinco a los 75 pesos, pero también se queja por la maldita violencia y la inseguridad:

‘ESTE AÑO han bajado las ventas por ausencia de turistas’, lamenta.

“PERO la Perla, por lo que se ve, no raja , y es que así somos todos los comerciantes: no dejamos de chambear y entre más nos va mal, más ganas le echamos”.

-POR ESO está usted riquilla, doña Petra-.

-ESO SÍ, de salud estoy súper ‘riquilla’, en cuanto el dinero, éste va y viene: teniendo casa, vestido y sustento soy feliz y gracias le doy a mi Padre Dios; ya tendré un rinconcito en el cielo el día que me recoja-.

-¿EL DÍA qué que?-.

-EL DÍA que me reco… ¡Majadero! ¡Ateo!-, truena doña Petra, y le avienta un jitomatazo que hace correr a don Roberto que explota de la risa.

-BUENO doña Petra, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.