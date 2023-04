La Destitución del Fiscal ya se Está Tardando Demasiado: R. Sandoval

“Es Urgente, Porque la Criminalidad ya Raya en el Terrorismo”

Por Rubén Palomo Macías

El activista social, Roberto Sandoval Rodríguez, comentó en entrevista a Página 24 Zacatecas que el problema de la criminalidad se debe tomar más en serio por parte del gobernador David Monreal Ávila, pero también se requiere de presión social y el apoyo del gobierno federal para poner un alto al clima de violencia e inseguridad que persiste en el estado.

“Es urgente porque ya se raya en el terrorismo con todo lo que está pasando, el ejemplo lo vemos en Fresnillo y en Guadalupe, además de muchas comunidades donde sigue la desaparición de personas, el secuestro, los asesinatos, las extorsiones, la impunidad. Esto se está normalizando, tanto así que la gente ya está normalizando los hechos violentos poniendo en riesgo su seguridad y la de sus hijos”, apuntó.

Sandoval Rodríguez aseguró que la petición de destitución del fiscal del estado, Francisco Murillo, ya se ha tardado en darse, ya deberían renovarlo y destituirlo. Aseguró que para todo existe un plazo y a falta de resultados el fiscal ya debería desocupar su posición.

“Si nuestro gobernador quiere un buen gobierno y de verdad tomar cartas en el asunto si tiene que remover gente, principalmente en los cargo más importantes, han estado removiendo gente de otros cargos que en realidad no son de tanta importancia”, añadió.

Roberto Sandoval calificó como malo el desempeño que ha realizado Francisco José Murillo Ruiseco al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) por todo lo pendiente que ha quedado en los archivos de la fiscalía, además del poco interés que demuestra el fiscal a los hechos y la realidad de Zacatecas.

“Es urgente esa revocación de mandato pero quien debe dar y poner la exigencia es el pueblo, los partidos, los legisladores y todo el que pueda, si el pueblo no se queja, si el pueblo no alza la voz va a continuar la inseguridad, el desastre y la impunidad. Esto no sólo debe hacerse en las calles, hay que tomar la vía legal y exigir constitucionalmente que se haga lo que todo funcionario debe cumplir. Ojalá que la gente se cuide en este festival cultural porque las cosas malas están pasando todos los días y a cualquier hora”, finalizó.