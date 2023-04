“No hay Mejoras en las Ventas, el Turismo en Menor a Años Anteriores y no Compra”

Esperábamos Repunte en Días Santos y no se dio: Lourdes Velazco

Por Rubén Palomo Macías

La líder de los comerciantes del centro histórico, Lourdes Velazco Gómez, informó a Página 24 Zacatecas que la semana mayor se había convertido en una esperanza con altas expectativas positivas para el comercio, ha habido gente pero en los eventos culturales, sin embargo aún no se han reportado alzas en las ventas de los comercios del Centro Histórico.

“Nos preocupa porque estábamos esperando con mucha alegría esta semana, vemos que hay mucha seguridad y hay más afluencia de turismo pero no están consumiendo todavía, esta semana era primordial para los comerciantes y tener un repunte pero hasta el día de hoy no es así”, mencionó.

Lourdes Velazco apuntó que el tráfico en la ciudad se cierra y es por ello que la gente zacatecana prefiere estar en su casa y el turismo está llegando por periodos muy cortos de tiempo, un día o máximo dos, por lo que no consume en los comercios.

“Nuestro problema es ese, no están consumiendo y no tenemos ventas, no podemos decir que y se levantó en un porcentaje las ventas, la realidad es que antes de semana santa estaban bajas las ventas pero creo que estábamos mejor que ahorita como está.

Veo que hay promoción del estado pero como se habló tan mal de Zacatecas la gente se quedó con la imagen negativa, yo salgo por las noches y veo la seguridad que hay, demasiados policías pero los comercios tristemente siguen desolados”, añadió. Velazco Gómez aseveró que la economía de Zacatecas no se ha recuperado y día a día se está esperando a que las ventas se levanten en la temporada vacacional a pesar de que los días más fuertes son los días santos.

“Veo que todos los locatarios están con la mejor actitud de que el turismo venga y nos consuma, no sólo que se den la vuelta pero la afluencia de turismo no es la que esperábamos. Se debe recordar que los comerciantes damos empleo, hacemos gastos pesados que tenemos que cubrir y pedimos que nos apoyen y se hable bien de nuestro Zacatecas, se han cerrado dos comercios pero creo que se fueron a locales más pequeños porque las rentas en el primer cuadro son muy pesadas y pues tienen que despedir personal”, finalizó.