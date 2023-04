El Gobernador También Debe Considerar Cambios en Turismo: Raymundo Moreno

“La Ocupación Hotelera Está Entre 25 y 26%”

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Raymundo Moreno Romero, comentó a Página 24 Zacatecas que reconoce a los comerciantes que continúan dando la batalla y dando la cara por el estado, desafortunadamente hoy se ve y se vive la peor crisis en materia turística en la historia reciente del estado.

“Se ha avanzado mucho en construir productos turísticos y teníamos registros históricos por el 75%, más o menos, en ocupación hotelera durante esta temporada vacacional y de festival. En esta ocasión el tema se nos ha ido cayendo y no por un asunto sanitario sino por una emergencia en materia de seguridad que padecemos y nos da nota nacional constantemente. Hoy solo tenemos una ocupación hotelera sobre 25 o 26%, lo que debería ser un promedio en temporada baja”, mencionó.

Raymundo Moreno apuntó que como consecuencia no existe una derrama económica en el estado en materia turística y se tiene un mercado interno, la misma gente de Zacatecas que va a disfrutar y desahogarse al centro histórico, es preocupante y afecta, el sector turístico está al borde del colapso, aseveró.

“Recuperar los niveles que teníamos previo a las crisis será muy complicado, celebro que el gobernador tome decisiones y cambie su gabinete, bajo esa misma premisa se debe plantear una revisión de lo que pasa en la Secretaría de Turismo, plantear si el perfil que está ahí, Le Roy Barragán, es el perfil adecuado y también plantear si tenemos o no una política turística que haga frente a lo que se vive hoy”, añadió.

El coordinador aseguró que la seguridad en las carreteras debe ser un tema que preocupe ya que por personas cercanas se le informó que no existen patrullas vigilando las vías de comunicación del estado.

“Se debe garantizar que la gente puede llegar a Zacatecas y regresar con tranquilidad, no hay un solo esfuerzo turístico para recuperar lo perdido, hay esfuerzos ciudadanos positivos pero no veo algo similar o distinto por parte del gobierno estatal. Debe revisarse los perfiles de quienes están en la Secretaría de Turismo y de no funcionar debe haber un cambio”, finalizó.