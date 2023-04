Continúa Trabado el Tema del Aborto en Cámara de Diputados

Hay Presión por Sectores Sociales, Religiosos y Políticos: González

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado por Morena, Ernesto González Romo, mencionó que será ne­cesario el ejercicio de parlamento abierto para abordar el tema de la despenalización del aborto, por lo que garantizó que será preferible revisar el tema con ayuda de los sectores sociales, para luego bajar la discusión al Pleno, donde podrían atender el dictamen y dar solución a esta iniciativa ciudadana.

Resaltó que el tema será dirigido por las comisiones unidas de Justicia, Salud e Igualdad de Género; sobre todo porque la Comisión de Parlamento Abierto deberá desahogar primero varios pendientes rela­cionados a otros temas. Por ello, esperan que no demore demasiado y poder darle cauce en próximas semanas dentro del periodo ordinario.

“Es una iniciativa muy compleja, que modifica no sólo el Código Penal, sino también la Ley de Salud; es una iniciativa que no tiene ninguna restricción de edad o causas particulares; tampoco viene contem­plado el tema de la objeción de conciencia. En este sentido, por como vimos la compo­sición de las comisiones, se optará por un proceso de parlamento abierto. Es posible que no vaya a la Comisión de Parlamento Abierto, sino que se quede en las comi­siones para que se abra la discusión a la ciudadanía en general; para posteriormente a finales del periodo podríamos llevar el dictamen al Pleno. La comisión tiene varios parlamentos que necesita desahogar, por lo que necesitarían tomar el tema en los mismos protocolos, desarrollarlo para que no sea tan prolongada la discusión”.

Además, sobre la denuncia de ciudada­nos de la supuesta intromisión de grupos religiosos y políticos en la discusión, el diputado Ernesto González , recalcó que sí hay presión en el Congreso para discutir el tema, ya que la presión viene tanto de los que están a favor como los que están en contra del dictamen.

“Efectivamente hay una presión sobre el Congreso, no sólo por parte de gru­pos religiosos, sino también por grupos pro-aborto; unos nos gritan asesinos, otros nos dicen misóginos; pero al final son muy parecidas las prácticas de ambos; por ello estamos por reunirnos con grupos feminis­tas para tratar el tema. Además, nos hemos reunido con los grupos pro-vida, por lo que queremos reunirnos con las partes para lograr una mejor legislación posible para este tema. Porque esta modificación es difícil y compleja, tiene que ver con vidas, con salud, desarrollo y ejercicio de derechos. Creemos que sería a finales del periodo para que podamos debatirlo en el Pleno”, remarcó.