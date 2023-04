El Crimen Organizado Superó al Gobierno o el Gobierno Está Coludido: Marery García

“La Inseguridad ha Golpeado al Festival y a Empresarios”

Por Rubén Palomo Macías

Marery García, delegada estatal de Jóve­nes en Movimiento del partido MC, declaró a Página 24 Zacatecas que el desarrollo del Festival Cultural ha tenido poca afluen­cia, a comparación con años anteriores, ya que el centro de la capital del estado se ha visto un tanto abandonada por los hechos de inseguridad que han ocurrido.

“El ataque que hubo la semana pasada en contra de un taxista hace que las personas no tengan ganas de salir a disfrutar del festival cultural, sin embargo el festival continúa realizándose y creo que no está tan mal para el sector empresarial ya que el estado vive del turismo y se ha golpeado muy duro a todos los empresarios esta situación”, comentó.

La delegada aseveró que sin embargo la violencia continúa presente y que la crisis de seguridad seguiría presente se llevara a cabo el festival o no y la violencia continúa presente, algo triste que se ha replicado y repercutido con el mensaje de que no se debe visitar el estado para salvaguardar la integridad física.

“Estamos en el ranking de la cuarta ciudad más peligrosa del mundo y eso es lamenta­ble porque el estado tiene mucha cultura que ofrecer a propios y visitantes pero debido a la inseguridad no se está pudiendo disfrutar del festival. Creo que es importante que se pongan las cartas sobre la mesa y que se pueda trabajar de la mano con otros esta­dos para atacar este problema ya que todos somos víctimas de la inseguridad”, añadió.

Marery García pidió a las autoridades que se ataque el problema y se integre a la población con políticas públicas que den resultados. Apuntó que en las colonias los habitantes conocen su entorno y puede haber una mejor comunicación entre las autori­dades y los pobladores para incrementar la seguridad.

“En el gobierno de Alejandro Tello se invirtió en cámaras de vigilancia y en este sexenio se dijo que ya no funcionaban, no se les dio mantenimiento, no sé qué es lo que esté pasando si la inseguridad ya superó al gobierno o que el mismo gobierno esté co­ludido con el crimen organizado”, finalizó.