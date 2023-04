La Inseguridad no Permite que la Gente Visite Zacatecas: Marylin

“Las Carreteras no Están Vigiladas”, Denuncia

Por Rubén Palomo Macías

Marylin Sánchez, integrante de la Co­misión Operativa del Partido Político MC, aseveró a Página 24 Zacatecas que la inseguridad aqueja a toda la ciudadanía en general por lo que el nivel de visitas en el estado ha sido bajo y no se han recuperado los niveles de turismo que se habían gene­rado anteriormente.

“La inseguridad no nos permite que la gente tenga la confianza de venir a Zaca­tecas y que disfrute de los espacios que se abren para la cultura y la dispersión de la gente. No se ha cumplido con el objetivo del festival, que es de mejorar la economía del estado, y la muestra se encuentra en los niveles de ocupación hotelera, la verdad es que la inseguridad en las carreteras no permite que ni los turistas o los mismos migrantes puedan retornar a sus casas y disfruten del estado”, añadió.

Marylin Sánchez apuntó que las carrete­ras no se encuentran vigiladas, se supone que la Guardia Nacional (GN) se encuentra vigilando los caminos y las vías de comu­nicación pero por experiencia propia se ha visto que no es así, no hay presencia de seguridad y las carreteras están solas.

“No se ve ni gente que transite en el mismo interior del estado, en este tiempo de vacaciones, es muy poca la afluencia carretera, en realidad no hay confianza para acudir a Zacatecas. Sabemos que es una cuestión de todos para que esto se revierta, no solo del gobierno, pero el gobierno y el estado no deben desentenderse de su responsabilidad para darnos la seguridad que merecemos”, comentó.

Finalmente la integrante de MC señaló que el hecho de ver elementos de segu­ridad no es sinónimo de seguridad y por ello toda la población debe cooperar con educación para los infantes desde el hogar y con conductas de precaución para salva­guardar la vida.

“Siempre con la mayor precaución posi­ble, pero sabemos que es triste la situación que se vive en México y esperemos que todo esto termine y se llegue a un buen puerto muy pronto. La percepción de segu­ridad es gracias a los hechos que estamos viviendo, no es cosa menor lo que se vive en Zacatecas y en todo el país”, finalizó.