Mi Jardín de Flores

Millones de Pesos Tirados al Basurero

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el gobierno de Alejandro Tello se invirtió en cámaras de vigilancia y en este sexenio se dijo que ya no funcionaban, no se les dio mantenimiento, no sé qué es lo que esté pasando si la inseguridad ya su­peró al gobierno o que el mismo gobierno esté coludido con el crimen organizado’: Marery García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 11 de abril de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Día 10 del Festival de la Muerte de Zacatecas

“PESADITO estuvo ayer lunes el décimo día del ‘Festival de la Muerte en Zacatecas’: dos asesinatos y cuatro heridos de bala, al menos”, abre don Roberto, quien continúa:

“A PLENA luz del día, a eso de las 2:00 de la tarde, en la Ciudad de Zacatecas, capi­tal del estado, aconteció el primer asesinato. Narcosicarios con armas de grueso calibre al servicio del crimen organizado e ‘inteligen­te’, como lo reconoce el gobernador David Monreal Ávila, llegaron a una casa ubicada en la esquina de la calle Ferrocarril con Del Puente, colonia Buenavista; echaron la puer­ta principal abajo, entraron violentamente lanzando insultos y amenazas de muerte; al parecer no había más que una mujer, por la que la acribillaron.

“LA MUJER cayó de inmediato al piso y los cobardes asesinos al verla en un charco de sangre salieron del lugar, abordaron el vehículo en el que llegaron y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, burlando a la policía… como siempre lo hacen.

“EN FRESNILLO, ocurrió el segundo asesinato del día: por la noche un hombre caminaba por la avenida Huicot, colonia Periodistas, cuando de repente se le pararon enfrente dos sujetos armados y sin mediar palabra alguna lo cosieron a balazos.

“EL HOMBRE ensangrentado quedó muerto en el piso, y los asesinos se volvieron humo. Lógico, no fueron detenidos.

“REGRESEMOS a la capital del estado: criminales armados entraron violentamente a una casa ubicada en la calle Ferrocarril, colonia Buenavista, y al ver a su presa le dis­pararon dándolo por muerto. Los criminales salieron de la casa y se fueron caminando una cuadra en donde un vehículo, con chofer al volante, los esperaba; los asesinos abor­daron la camioneta y se retiraron del lugar. Por supuesto, no hay detenidos.

“PERO regresemos a Fresnillo: varios criminales armados hicieron su aparición en la calle Río Bravo esquina con Calle Allende, colonia Del Valle, y dispararon sus poderosas armas contra dos personas, las cuales se encuentran graves en el Hospital General.

“LOS sicarios, como de costumbre, bur­laron a los representantes de la ley esfumán­dose en un abrir y cerrar de ojos.

“FINALMENTE, en la cabecera munici­pal de Guadalupe, en donde por cierto están estrenando director de Seguridad Pública, un tal Hugo Zavaleta Aparicio, un individuo que deambulaba por la calle Real, fracciona­miento San Gabriel, fue atacado a balazos.

“EL RELOJ marcaba las 8:00 de la noche, cuando el hombre caía al piso cho­rreando sangre. Poco después se presentaron paramédicos y lo trasladaron de inmediato al Hospital General. Si me preguntan si hubo detenidos, les comentaré que no, tampoco en este caso”.

-PUES NO es novedad, don Roberto, nun­ca los atrapan: es alarmante la impunidad que gozan esos señores-.

-¿POR QUÉ $erá?-.

-OBVIAMENTE-.

Rotundo Fracaso el Festivalito

-¡DIOS de mi Vida, qué fracaso tan grande fue el Festival Cultural!-.

-LÁSTIMA de los millones y millones de pesos invertidos en “seguridad”, “promocio­nes”, “programación artística y cultural’ y demás vainas, no sabiendo que la principal inversión es limpiar la policía y meterle dinero a los servicios de inteligencia: los narcos bien que saben dónde cuándo y a qué hora atacar, mientras que el David tiene un gobierno sin pies ni cabeza, como bien lo dice la Lupita Medina-.

-HAY QUIEN opina que las decenas de millones de pesos derrochados en el ‘festivalito’, mejor se hubieran metido en seguridad: hay mucha tecnología de punta como la llamada inteligencia artificial en seguridad, que aseguran es una maravilla, por lo que el alcalde Jorge MIranda Castro ya piensa invertirle algo así como 25 millo­nes de pesos-.

-SE NOTA que el Jorge MIranda está más preocupado y ocupado por brindar seguridad que el David al que no le importa la mata­zón de zacatecanos, venta y consumo de drogas, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, asaltos a mano armada y robo de vehículos entre otros crímenes que son el pan nuestro de cada día-.

-POR ESO la integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, Marylin Sánchez, asegura que la insegu­ridad no nos permite que la gente tenga la confianza de venir a Zacatecas y que disfrute de los espacios que se abren para la cultura y la dispersión de la gente. No se ha cum­plido con el objetivo del festival, que es de mejorar la economía del estado, y la muestra se encuentra en los niveles de ocupación hotelera; la verdad es que la inseguridad en las carreteras no permite que ni los turistas o los mismos migrantes puedan retornar a sus casas y disfruten del estado.

“MARYLIN Sánchez apuntó que las carreteras no se encuentran vigiladas, se supone que la Guardia Nacional se en­cuentra vigilando los caminos y las vías de comunicación pero por experiencia propia se ha visto que no es así, no hay presencia de seguridad y las carreteras están solas.

‘NO SE ve ni gente que transite en el mis­mo interior del estado, en este tiempo de va­caciones, es muy poca la afluencia carretera, en realidad no hay confianza para acudir a Zacatecas. Sabemos que es una cuestión de todos para que esto se revierta, no sólo del gobierno, pero el gobierno y el estado no deben desentenderse de su responsabilidad para darnos la seguridad que merecemos’.

“OTRA EMECISTA, Marery García, delegada estatal de jóvenes en Movimiento, fue contundente: ‘La inseguridad ha golpea­do al Festival y a empresarios’, asegurando que en ‘el el gobierno de Alejandro Tello se invirtió en cámaras de seguridad de vigilan­cia y en este sexenio se dijo que ya no fun­cionaban, no se le dio mantenimiento, no sé qué es lo que esté pasando si la inseguridad ya superó al gobierno o que el propio gobier­no esté coludido con el crimen organizado’.

“¿QUÉ LES parece la declaración de Marery García?”.

-SERÍA interesante que el compañero reportero, el Rubén Palomo entrevistara al David a ver qué gestos hace-.

-YO CREO que don David nos debe muchas explicaciones, cómo me gustaría que siguiera el ejemplo de nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, y llevará a cabo sus propias mañaneras, sería un buen ejercicio de­mocrático.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.