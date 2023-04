Hay que Terminar con los Pagos de Favores Electorales de Gobernadores y Alcaldes: ARN

“Luego los Corren y Tienen que Pagar Laudos”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Alejandro Rivera Nieto, activista social y líder sindical, mencionó que la cultura de la desin­formación de los trabajadores y la opacidad de la parte patronal afecta gravemente a las finanzas públicas y el erario de instituciones de gobierno de todos los niveles e incluso en el desarrollo de las empresas privadas en el esta­do. Sobre todo porque la ley estatal en materia laboral contempla que sea la institución la que pague deudas o laudos a los trabajadores, lo que exonera a los responsables y deja la carga financiera a las arcas del estado, en el caso de la administración pública o bien en pérdidas para el sector empresarial.

“Debemos hacer saber cuáles son los de­rechos y obligaciones de los trabajadores, porque a final de cuentas si ellos no tienen una cultura laboral y una cultura sindical, estaremos careciendo de los elementos para poder exigir nuestras prestaciones ante la parte patronal. Porque si bien es cierto que la parte patronal conoce cuáles son sus obligaciones, a conveniencia no las aplica en sus trabajadores, tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, estatal o municipal”.

Además, el dirigente del Sindicato Inde­pendiente del Estado de Zacatecas (Sitez), reiteró que esta práctica no ha sido atendida del todo, ya que los tribunales laborales no defienden de manera integral a los trabaja­dores, por lo que éstos buscan asesoría para conocer los derechos que les corresponden. De igual forma, lamentó que este problema se normaliza y se ha vuelto recurrente el tema del despido de trabajadores con mo­tivos electorales, como pago de favores o la colocación de personal propio, dejando en el despido a trabajadores y sus familias.

Llamó a las instituciones a plantear una reforma respecto a las problemáticas recurrentes, en este caso los adeudos que deberá pagar desde el erario público cada institución. Por lo que sería relevante revisar la legislación local y lo que se contempla desde el Tribunal

“La situación de los laudos y los procesos que se tienen, son vacíos importantes que se tienen que atender, porque ahí interviene el Tribunal Burocrático del estado, que todavía no acortan la temporalidad para que los juicios no los pague el pueblo o dañe las arcas del era­rio público. Porque entra un nuevo funcionario y lleva su gente, pero a la vez corre a muchas personas. Es importante terminar con estas malas prácticas de los gobernadores y presi­dentes municipales. Porque a final de cuentas no le afectan al funcionario, sino al erario y a los bolsillos de las familias”.

“Los tiempos que marcan deberían ser seis meses cuando mucho, pero en ocasiones los entretienen para que salgan más altos los laudos y a final de cuentas se debe terminar con la corrupción. Se tiene que aplicar y profesionalizar al personal, por lo que se requiere una reforma para que se respeten los términos para atender la demanda de los trabajadores. Para que esto no dañe al erario o al propio trabajador”, reiteró.